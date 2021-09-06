Malatya'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, öğrencilere uygulamalı ve teorik trafik eğitimi verildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, öğrencilere uygulamalı ve teorik trafik eğitimi verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere, trafik ve pandemi tedbirleri kapsamında, trafik kuralları eğitimi, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, salgından korunma tedbirleri konulu uygulamalı ve teorik eğitim verildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı