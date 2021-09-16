Odun deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Odun deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde odun deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde odun deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Doğu Mahallesi'nde Remzi Dulkadiroğlu'na ait odun deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında yangını söndürdü.

Yangında bir traktör kullanılamaz hale gelirken depoda da hasar oluştu.

Odun deposunda çıkan yangın söndürüldü

Odun deposunda çıkan yangın söndürüldü

Odun deposunda çıkan yangın söndürüldü

Odun deposunda çıkan yangın söndürüldü

Odun deposunda çıkan yangın söndürüldü

Odun deposunda çıkan yangın söndürüldü

Odun deposunda çıkan yangın söndürüldü

Odun deposunda çıkan yangın söndürüldü

Odun deposunda çıkan yangın söndürüldü
AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın

Son dakika haber: Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın

 ÇOCUKLARIN ATEŞLE OYUNU 350 BALYA OTU YAKTI

ÇOCUKLARIN ATEŞLE OYUNU 350 BALYA OTU YAKTI
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Amelia Hamlin Mehmet Erdem Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatma Şahin Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Odun deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 09:24:11. #1.17#