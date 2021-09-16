Odun deposunda çıkan yangın söndürüldü
AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde odun deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde odun deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Doğu Mahallesi'nde Remzi Dulkadiroğlu'na ait odun deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında yangını söndürdü.
Yangında bir traktör kullanılamaz hale gelirken depoda da hasar oluştu.