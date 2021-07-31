Malatya'da minibüs devrildi: 9 yaralı
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Malatya'da minibüs devrildi: 9 yaralı

Malatya'da minibüs devrildi: 9 yaralı
Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Malatya'nın Darende ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

S.İ. (27) yönetimindeki 56 BA 964 plakalı minibüs Yazıköy Mahallesi'nde devrildi. Kazada, minibüste bulunan Z.A, S.A, M.E.İ, G.A, L.A, C.D, H.A, M.A. ile Z.A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazada yaralananların Siirt'ten İstanbul'a düğüne gittikleri öğrenildi.

Malatya'da minibüs devrildi: 9 yaralı
Malatya'da minibüs devrildi: 9 yaralı
Malatya'da minibüs devrildi: 9 yaralı
Malatya'da minibüs devrildi: 9 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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