Malatya'da minibüs devrildi: 9 yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
S.İ. (27) yönetimindeki 56 BA 964 plakalı minibüs Yazıköy Mahallesi'nde devrildi. Kazada, minibüste bulunan Z.A, S.A, M.E.İ, G.A, L.A, C.D, H.A, M.A. ile Z.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kazada yaralananların Siirt'ten İstanbul'a düğüne gittikleri öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen