Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak, Malatya'da vatandaşlar tarafından tesadüfen görüntülendi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kedigillerden vaşak ilk kez görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak, Malatya'nın Hekimhan ilçesinin Zubahan Dağı eteklerindeki kayısı bahçesinden geçerken vatandaşlar tarafından fark edildi. SANİYELER İÇİNDE KAYBOLDU Bahçede fotoğrafı çekilen vaşak, saniyeler içinde bölgeden hızlıca uzaklaştı. Kaynak: DHA