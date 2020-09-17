Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi
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Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak, Malatya'da vatandaşlar tarafından tesadüfen görüntülendi.

17.09.2020 15:03 | Son Güncelleme: 17.09.2020 16:00

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kedigillerden vaşak ilk kez görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak, Malatya'nın Hekimhan ilçesinin Zubahan Dağı eteklerindeki kayısı bahçesinden geçerken vatandaşlar tarafından fark edildi.

Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi

SANİYELER İÇİNDE KAYBOLDU

Bahçede fotoğrafı çekilen vaşak, saniyeler içinde bölgeden hızlıca uzaklaştı.

Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Taha AYHAN
Taha AYHAN
DHA Editörü
Haber Yorumları (1)
ANIL: fotograftaki el arabasını çalmaya gelmiş kendisini çekiyorlar diye korkup kaçmış yatarı 10 yıldan başlar
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