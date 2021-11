MALATYA (İHA) - Malatya'da her 5 kişiden biri diyabet hastası

MALATYA - Endokrin Uzmanı Dr. Lezzan Keskin, Diyabet hastalığında bilgilendirmenin çok önemli olduğunu belirterek, Malatya'da her 5 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu söyledi.

Malatya'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi. Malatya Park AVM'de başlayarak, Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi önünde tamamlanan etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Endokrin Uzmanı Dr. Lezzan Keskin," Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Dünya diyabet günü dünyada olduğu gibi ülkemizde etkinliklerle kutlanmakta. Bizde bugün bu etkinliği Malatya'da kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Diyabet vücutta kan şekeri yüksekliği ile seyreden ve uzun vadede vücudun diğer organlarına ciddi zararlar veren kronik bir hastalık. Bu nedenle dolayı hastalığın farkındalığını arttırmak ve gerekli tedbirleri almak manasında bazı bilgilendirmeleri yapmanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Diyabet öncelikle sağlıklı bir belenme gerektirir. Beraberinde yürüyüş, egzersiz mutlaka hayatımızda olmalı. Stresten uzak durmak sigara ve alkolü ise tamamen kesmek en önemli kurallardır diye düşünüyoruz" dedi

Malatya'da her 5 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu kaydeden Keskin şöyle devam etti," Diyabet her geçen gün dünyada artarken, ülkemizde de son yapılan çalışmalarda da yaklaşık yüzde 13 olarak belirlenmiş. İlimiz ise maalesef yüzde 21 ile Türkiye'de en yüksek değere sahip. Yani her 5 kişiden biri diyabet hastası. Biz değilsek bile yakınlarımızda diyabet bulunmakta. O yüzden farkındalığı arttırmak için yürüyüşümüze başladık. Bunun simgesi olan mavi halkıyı da belirtmek isterim. Mavi bizim için umut demek halka ise birlik ve beraberlik demek.