Malatya'da endişe veren korona virüs haritası
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Malatya'da endişe veren korona virüs haritası

Sağlık Bakanlığının 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Malatya'da ki korona virüs tablosu 15 günde yeşilden kırmızıya dönüştü.

Malatya'da endişe veren korona virüs haritası
15.08.2020 14:54 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:58

Sağlık Bakanlığının 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Malatya'da ki korona virüs tablosu 15 günde yeşilden kırmızıya dönüştü.

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 salgınında riskli bölgeleri gösterdiği 'hayat eve sığar' mobil uygulamasında Malatya'daki değişim korkutuyor. Korona virüs yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren uygulamada özellikle merkez mahallelerde 15 gün öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında vaka sayılarının ciddi oranda arttığı görülüyor.

Merkezin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerde de vaka sayısının artığı Malatya'da bayram öncesi ve sonrası vaka sayılarında gözle görülür bir artışın olduğu görülüyor. Korona virüs yayılımın en çok son zamanlarda artan düğün, nişan gibi organizasyonların artması, sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmamasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Ciddi oranda vaka sayılarının arttığı Malatya'da da Aydın Baruş başkanlığında toplanan il hıfzıssıhha kurulu da yeni tedbir kararları almıştı. Bu kapsamda kentteki düğün ve cenaze gibi organizasyonlarda yemek ve her türlü ikramı yasaklayan İl Hıfzıssıhha Kurulu son olarak ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama getirerek saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarını ve her türlü düğün, nişan, kına, cenaze gibi organizasyonlara da katılımlarını yasakladı.

Malatyalılar ise yeniden sokak kısıtlamalarının gelmesinden yana olduklarını söyledi. Birçok vatandaş, tedbirlere uyulmadığını ifade ederek virüsün kontrol altına alınması için sokağa çıkma kısıtlamalarının da yeniden getirilmesi gerektiğini belirttiler. - MALATYA

Kaynak: İHA

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