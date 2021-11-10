Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor

MALATYA (DHA) - MALATYA'da çöken 2 katlı binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor. İş yerlerini birbirinden ayıran duvarın yıkılması ile binanın oluşan ağırlığı taşıyamayarak çöktüğünün saptanması üzerine gözaltına alınan 4 kişinin de sorgusu devam ediyor.

Şifa Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri, üstünde de kahvehane bulunan 2 katlı bina, dün saat 16.30 sıralarında çöktü. Enkaz altında kalanların kurtarılması için bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevre illerden takviye ekiplerin geldiği enkaz alanında 447 kişi, arama-kurtarma çalışması yaptı. Enkazdan çıkarılan 13 kişi, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu oldu, diğer 5 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da 2 katlı binanın alt katındaki lokantanın, bitişiğindeki fırını kendi bünyesine dahil etmek için yaptığı tadilat sonucu çökme yaşandığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. İş yerlerini birbirinden ayıran duvarın yıkılması ile binanın oluşan ağırlığı taşıyamayarak çöktüğünün saptanması sonrası enkaz altından çıkarıp tedavisi tamamlanan lokanta sahibi Hikmet Doğan ile 3 çalışanı gözaltına alındı. İzinsiz olarak yapılan tadilat nedeniyle gözaltına alınan Doğan ve 3 çalışanının emniyetteki sorguları sürüyor.

Çevre illerden gelerek arama-kurtarma çalışmalarına katılan ekipler bölgeyi terk ederken, çöken binanın enkazının kaldırma işlemleri sürüyor. Enkazın büyük bölümün kaldırılması sonrası İnönü Caddesi, tek yönlü araç trafiğine açıldı. Ekipler, enkazın gün içerisinde tamamen kaldırılacağını belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de çöken bina enkazından inceleme amacıyla numune aldı.