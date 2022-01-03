Malatya'da binanın güç kaynağını çalan 2 şüpheli tutuklandı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da bir binanın zemin katındaki güç kaynağı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
MALATYA (AA) - Malatya'da bir binanın zemin katındaki güç kaynağı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çilesiz Mahallesi'nde bir binanın zemin katında bulunan enerji güç kaynağının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları araştırma sonucu tespit ettikleri 3 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri
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