Malatya'da binanın güç kaynağını çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Malatya'da binanın güç kaynağını çalan 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da binanın güç kaynağını çalan 2 şüpheli tutuklandı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da bir binanın zemin katındaki güç kaynağı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da bir binanın zemin katındaki güç kaynağı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çilesiz Mahallesi'nde bir binanın zemin katında bulunan enerji güç kaynağının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırma sonucu tespit ettikleri 3 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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