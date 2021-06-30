Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

- Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü Malatya'da parkta gece saatlerinde yaşanan kavgada bir şahıs bıçaklanarak hayatını kaybetti.

- Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

MALATYA - Malatya'da parkta gece saatlerinde yaşanan kavgada bir şahıs bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde İnönü Parkında gece saatlerinde karşılaşan 32 yaşındaki Cem Sultan Karakaya ile Muzaffer G. arasında tartışma yaşandı. Eski husumetli oldukları öğrenilen şahısların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşünce Muzaffer G. bıçakla Cem Sultan Karakaya'yı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs, araçla hemen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından Yeşilyurt İlçe Jandarma ekipleri kısa sürede zanlıyı yakalayarak gözaltına alırken, cezaevinden bir süre önce çıktığı belirlenen şahsın 2 hafta önce de öldürdüğü şahsın kardeşini de bıçakladığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(HE-CÖ-LO-Y

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz