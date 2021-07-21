Malatya'da bayramlaşma töreni düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Malatya'da bayramlaşma töreni düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya'da, Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma töreni yapıldı.

Malatya'da, Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma töreni yapıldı.

Resmi bayramlaşma töreni Malatya Valiliği'nin koordinesinde, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yapıldı. Hürriyet Parkı BELSOS Tesisleri önünde düzenlenen törende Malatya protokolü ile vatandaşlar düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı

Törene Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilli Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkan Vekili Ekrem Dağ, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile resmi kurumların müdürleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA

Malatya'da bayramlaşma töreni düzenlendi
Malatya'da bayramlaşma töreni düzenlendi
Malatya'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Derya Yanık Mustafa Demir Mustafa Şentop
Magazin Derya Uluğ Hülya Avşar Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Mesut Özil Burak Elmas Gökhan Gönül Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da bayramlaşma töreni düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 09:26:24. #1.14#

title