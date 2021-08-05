Son dakika haberleri: Bahçedeki mısırların arasına Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Bahçedeki mısırların arasına Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da bahçedeki mısırların arasına Hint keneviri eken şüpheli yakalandı.

Malatya'da bahçedeki mısırların arasına Hint keneviri eken şüpheli yakalandı.

İl Jandarma komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Doğanşehir ilçesi Çığlık Mahallesi'ndeki bahçede mısırların arasına yasa dışı kenevir ekildiği belirlendi.

Bahçeye operasyon düzenleyen ekipler, 1340 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Hint kenevirlerini ektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri: Bahçedeki mısırların arasına Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Bahçedeki mısırların arasına Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Bahçedeki mısırların arasına Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Bahçedeki mısırların arasına Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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