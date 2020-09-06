Malatya'da arı kovanı ve bal yüklü kamyon devrildi: 3 ölü
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Malatya'da arı kovanı ve bal yüklü kamyon devrildi: 3 ölü

Malatya'nın Darende ilçesinde arı kovanı ve bal yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

Malatya'da arı kovanı ve bal yüklü kamyon devrildi: 3 ölü
06.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 06.09.2020 19:08

Malatya'nın Darende ilçesinde arı kovanı ve bal yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 45 TS 736 plakalı kamyon, Kayseri-Malatya kara yolunun Yukarıulupınar mevkisinde devrildi.

Devrilen kamyonun kasasındaki arı kovanları yola saçılırken kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılara müdahale etmek isteyen 112 Acil Servis ekipleri, kovanlardan çıkan arılar nedeniyle kaza bölgesine yaklaşamadı.

Özel kıyafet giyen bölgedeki arıcılar ile Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulanslarda müdahale edilen İsmail Başyiğit, Abdullah Baki ve Doğan Dallı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza bölgesindeki çok sayıda kişiyi, etrafa saçılan arılar soktu.

Jandarma ekipleri ise kaza bölgesinin yaklaşık bir kilometre ötesinde sürücüleri uyararak ulaşımı kontrollü sağlamaya çalıştı.

Bu arada kamyonda 3 ton bal yüklü olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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