Malatya'da aranan 47 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül-3 Ekim tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 47 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.