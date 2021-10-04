Malatya'da aranan 47 şüpheli yakalandı - Haberler
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Malatya'da aranan 47 şüpheli yakalandı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da aranan 47 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül-3 Ekim tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 47 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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