Malatya'da aranan 47 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı.
MALATYA (AA) - Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül-3 Ekim tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 47 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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