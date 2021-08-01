Malatya'da akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Malatya'da akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Malatya'da akrabalar arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da akrabalar arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Malatya'da akrabalar arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.N.A. (66), M.A. (42), Ö.A. (38) ile M.A. (56) ve B.A. (24) arasında arazi meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan Mehmet Alparğu ile Berat Alparğu (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelilerden O.N.A.'yı (66) yakalayarak gözaltına alırken, diğer şüpheli Ö.A. ise kaçarak izini kaybettirdi.

Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Alparğu (56), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı B.A.'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin kaçan şüpheli Ö.A.'yı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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