MALATYA'DA 25 BİN 694 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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MALATYA'DA 25 BİN 694 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da, oluşturulan yol kontrol noktasında durdurulan TIR'da kaçak 25 bin 694 litre akaryakıt ve 80 bin makaron ele geçirildi.

MALATYA (DHA) - Malatya'da, oluşturulan yol kontrol noktasında durdurulan TIR'da kaçak 25 bin 694 litre akaryakıt ve 80 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Malatya-Sivas karayolunda oluşturulan yol kontrolünde durdurulan bir TIR'da arama yaptı. TIR'ın kasasında yapılan aramada depoların içerisinde 25 bin 694 litre kaçak akaryakıt ve 80 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'DA 25 BİN 694 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

MALATYA'DA 25 BİN 694 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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