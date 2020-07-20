Malatya'da 208 litre sahte içki ele geçirildi Malatya'da 208 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 208 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tekel büfe işletmecisi bir kişinin sahte rakı imal ve satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin iş yerine ve ikametine düzenlenen operasyonda, bidon ve pet şişelerde toplam 208 litre el yapım sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA