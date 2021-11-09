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ENKAZDAN KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da çöken binanın enkazı altından çıkarılan yaralılar arasında bulunan ve iki katlı binanın altındaki lokantada izinsiz yaptığı tadilat ile çökmeye yol açtığı ileri sürülen Hikmet Doğan, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

MALATYA (DHA) - Malatya'da çöken binanın enkazı altından çıkarılan yaralılar arasında bulunan ve iki katlı binanın altındaki lokantada izinsiz yaptığı tadilat ile çökmeye yol açtığı ileri sürülen Hikmet Doğan, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

ENKAZDAN KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

Malatya'da çöken binanın enkazından kendi imkanlarıyla kurtulan Şemseddin Bozdemir, yaşadıklarını anlattı. Çöken binanın alt katındaki fırının daha önce boşaltıldığını ve buranın bitişiğindeki lokantaya dahil edilmeye yönelik tadilat yapıldığını anlatan Bozdemir, "Fırın daha önce boşaltılmıştı. Fırının yerini tavukçu kendi iş yerine katıyordu. Kendisine binanın eski olduğunu söyleyerek dikkatli olması uyarısında bulunduğumuzda, bize gerekli önlemleri aldığını söylüyordu. Ondan sonra bu olayla karşılaştık. Bina üzerimize çöktü ve patlayan duvarın oluşturduğu boşluktan dışarı çıktım. 2 arkadaşımı da tutup çıkmasını sağladım. Ben üst kata geldiğimde 15- 20 kişi vardı. Yaralılardan arkadaşlarımız var, onlardan da haber aldık. Ciddi durumlarının olmadığını öğrendik, sevindik" diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI BÖLGEYE GELDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yıkılan iki katlı binanın bulunduğu bölgeye geldi. Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan bilgi alan Bakan Yardımcısı Çataklı, bölgede incelemelerde bulundu.

ENKAZDAN KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

ENKAZDAN KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

ENKAZDAN KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

ENKAZDAN KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

ENKAZDAN KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

ENKAZDAN KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

ENKAZDAN KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

ENKAZDAN KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

ENKAZDAN KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

ENKAZDAN KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

ENKAZDAN KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

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