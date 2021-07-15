15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Malatya 'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Malatya 'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Baruş, beraberinde 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Yeşiltepe Şehir Mezarlığında Şehit Fuat Bozkurt'un kabrini ziyaret etti.

İl Müftüsü Ümit Çimen, Kur'an'ı Kerim okuyarak dua etti.

Baruş, burada yatığı açıklamada, 2016 yılında menfur bir saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi bizi içeriden vurmak isteyen hainler ve onların işbirlikçileri milletimize tankla topla uçakla saldırdılar. Bu kullandıkları top, tank ve mermiler milletimizin düşmana karşı savunulmamız için emanet ettiği, bölücü terör örgütüyle mücadele için teslim ettiği silahlardı. Çok büyük ihanete uğradık, ancak o akşam sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ülkemizin dört bir tarafında caddelerde sokaklarda ve kamu kurumlarının etrafında toplanan vatandaşlarımızın eşsiz fedakarlığı, bugün kabri başında dua ettiğimiz Fuat Bozkurt gibi kahramanlarımızın sayesinde bu menfur saldırıyı Türk milleti büyük bir mağlubiyete uğrattı."

Baruş, konuşmasının ardından şehit yakınlarıyla bir süre konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş