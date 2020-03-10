Malatya'da 10 bin 837 ev hasar tespiti için bekliyor
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Doğanyol, Malatya, Deprem, Güncel

Malatya'da 10 bin 837 ev hasar tespiti için bekliyor

Malatya'da 24 Ocak'taki deprem sonrasında 10 bin 837 ev hasar tespiti için bekliyor.

10.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:19
Malatya'da 10 bin 837 ev hasar tespiti için bekliyor

Malatya'da 24 Ocak'taki deprem sonrasında 10 bin 837 ev hasar tespiti için bekliyor.


Malatya Valiliğinden alınan bilgiye göre, 24 Ocak 2020'de 6,8 şiddetindeki Elazığ Sivrice ilçesi merkezli depremden etkilenen Malatya'da bugün itibariyle acil yıktırılacak 297 bina ve 610 bağımsız bölüm bulunuyor. Hasar tespiti için 45 ekipte 90 teknik personelin görevlendirildiği ve dilekçe verenlerin hasar tespitlerinin sürdüğü ifade edildi. Vatandaşın deprem sonrasında dilekçe vererek evlerinde hasar tespiti istediği, 10 bin 837 evin hasar tespit ekibini beklediği vurgulandı.


2 ilçede yemek dağıtımı sona erdi


Valilik açıklamasında, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde sıcak yemek dağıtımının sona erdiği belirtilerek, "25 Ocak'tan itibaren Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı yapılmış olup, Doğanyol ve Pütürge İlçelerinde sıcak yemek dağıtımı 6 Mart 2020 tarihine kadar devam etmiştir" denildi.


Deprem nedeniyle 481 vatandaşın sağlık tesislerine müracaat ettiği, yatışı ve tedavisi devam eden vatandaş bulunmadığı kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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