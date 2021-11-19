Doç. Dr. Levent Akçay uyardı: Makyajınızı temizleyin, gözlerinizi koruyun

Dünyagöz Hastanesi Altunizade şubesinden Doç. Dr. Levent Akçay, "Pandemide, maske takma zorunluluğuna rağmen makyaj ihmal edilmiyor. Pandemide maske kullanımından dolayı kadınlar göz makyajına odaklandılar. Yapılan araştırmalara göre göz kalemi, maskara ve kaş ürünlerinde %70 oranında artış olduğu belirlendi.Vücudumuzdaki en hassas organlardan biri olan gözler, aynı zamanda makyaj sebebiyle en çok kimyasal etkenlere maruz kalan organlar arasında yer alıyor. Sıklıkla yapılan ve doğru temizlenmeyen göz makyajları; gözde sulanma, iltihaplanma, gözyaşı kesesi bölgesinde şişlik, apse gibi belirtilerle ortaya çıkan gözyaşı kanal tıkanıklığı oluşmasına sebep olabiliyor. Gözyaşı, içerdiği enzimlerle gözün normal işlevini yerine getirmesi için oksijen transferinde önemli rol oynar. Tuzlu bir sıvı olan gözyaşı, toz, bakteri vb. yabancı cisimcikleri yanağa ya da gözyaşı kanalı yoluyla buruna sürükler. Enfeksiyonlara karşı direnç oluşturma görevine sahip olan gözyaşı, bir tıkanıklık sebebiyle "gözyaşı kanalı" vasıtasıyla göz çevresinden vaktinde ayrılamazsa, gözlerimiz dış etkenlere karşı savunmasız kalabilir" dedi.

GÖZ MAKYAJI GECE TEMİZLENMELİ

Gözlere yapılan makyajın, gece yatarken kesinlikle temizlenmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Akçay, "Yatarken gözlerde bırakılan makyaj malzemeleri, göz kapaklarında oluşabilecek bakteriyel enfeksiyon riskinin artmasına sebep olabiliyor. Gözdeki makyajı çıkarırken kullanılan ürünlerin kalitesi de enfeksiyon riskini elimine etme konusunda büyük rol oynuyor. Doğru antiseptik temizleme ürünleri kullanılmadığı takdirde, bakterilerin yapılacak manevralarla gözün iç kısmına kaçma riski oldukça yükseliyor. Gözlerde kızarıklık, rahatsızlık hissi ve enfeksiyona varabilecek sonuçlar doğmaması adına, makyaj temizlik ürünlerinin de doğru seçilmesi gerekiyor. Ayrıca kullanılacak göz makyaj ürünlerinin önceden test edilmesi ve gözlerde herhangi bir enfeksiyon varken makyaj malzemesi kullanılmaması da, gözlerin korunması için alınması gereken tedbirler arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

''MAKYAJ MALZEMELERİNİZİ PAYLAŞMAYIN''

Makyaj malzemelerinin paylaşılmasının, enfeksiyon bulaşması gibi ciddi problemlere yol açabileceğinin de altını çizen Doç. Dr. Levent Akçay, "Normal şartlarda kimseyle diş fırçanızı paylaşmazsınız. Bu yüzden maskaranızı veya göz kaleminizi de paylaşmamalısınız. Çünkü prensip tamamen aynı. Maskaralar da aynı diş fırçaları gibi bakterileri taşıyor ve istenmeyen enfeksiyonlar oluşmasına yol açıyor. Ayrıca hareketli araçlarda veya yürürken de makyaj yapılmaması gerekiyor. Özellikle bozuk yollarda gözlere makyaj yapmak büyük tehlike taşıyor. Sallanan bir araçta giderken makyaj yapılması ile kornea çizilebilir ve ciddi görme kayıplarına yol açan sonuçlar oluşabilir. Kornea yaralanmaları ağrı, rahatsızlık ve kızarıklığın yanı sıra, görme kaybına varacak ciddi sorunlar oluşmasına yol açabilir"

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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