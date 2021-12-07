Makyaj malzemeleri hangi sırayla kullanılır? Makyaj Malzemeleri Kullanım Sırası..

Günün geri kalanında makyajın uçmaması için veya makyajın yüzde uzun süre kalması için kullanılan makyaj malzemelerinin sırası çok önemli. Birçok kadın sıralamayı bilse de yeni makyaja başlayacak olanların akıllarındaki tek soru "Makyaj malzemeleri hangi sırayla kullanılır?" İşte Makyaj Malzemeleri Kullanım Sırası..

MAKYAJ MALZEMELERİ HANGİ SIRAYLA KULLANILIR?

Kozmetik artık kadınların hayatının her alanında kullandığı ve kozmetiğin bir alt dalı olan makyaj kadınların kendilerini daha iyi hissetmek için yaptığı bir şeydir. Makyaj yapmanın püf noktaları vardır. Tek bir dokunuş yüz hatlarınızı olduğunuzdan daha iyi gösterebilir. Makyaj yapma teknikleri kadar makyaj malzemelerini kullanma sırası da önemlidir. İşte Makyaj Malzemeleri Kullanım Sırası..

NEMLENDİRİCİ

Nemlendirici, makyaja başlamadan önce cildi yumuşatmak, korumak ve makyaja hazırlamak için sürülmesi gereken öncelik malzemelerden biridir. Yağlı ciltlere çok yağlı nemlendirici kullanmaları önerilmeyeceği gibi kuru ciltlere de cildi kurutan nemlendirici önerilmez. Nemlendiricinin içeriğine, alerji gibi durumlarla karşılaşılmaması için dikkat edilmesi gerekir. Cilt tipinize uyan bir nemlendirici alınması gerekir.

MAKYAJ BAZI

Makyaj bazı kişinin kendi isteğine bağlı süreceği bir malzemedir. Cildi pürüzsüzleştirip, makyaja tabaka hazırlamakta ve makyajın yüzde daha uzun süre kalmasını sağlamaktadır.

FONDÖTEN

Fondoten nemlendirici veya bazdan sonra sürülecek olan yüzdeki lekeleri, sivilceleri, ciltteki renk eşitsizliğini kapatmak için kullanılan makyaj malzemesidir. Fondötenin tonu makyajın iyi olması için çok önemlidir. Mutlaka kişi kendi cilt tonunda fondöten seçmesi gerekmektedir. Fondöten göz çevresi ve göz altı hariç tüm yüzde kullanılır. Fırça ya da sünger kullanmak kişiye kalmış bir durumdur. Eğer cildiniz kuru ise fırçanın ya da süngerin nemli olması daha iyi olacaktır.

GÖZ ALTI KAPATICI

Göz altı yüzün diğer kısımlarına göre daha hassas olduğundan fondöten kullanılmaması gerektiği için ayrı bir göz altı kapatıcısı olması gerekir. Göz altı kapatıcısını ten renginizden 1-2 ton açık seçebilirsiniz. Göz altı morlukları, göz altı kızarıkları ve yorgunluğunu almak için sürülmektedir. Aynı zaman da yüzün daha canlı ve gözlerin daha çok belirginleşmesini sağlamaktadır.

KONTÜR

Kontür elmacık kemiklerinin altına ve kulağa daha yakın olan kısma sürüldüğü zaman yüzü daha zayıf ve belirgin gösterir. Kontür yüz hatlarının belli kısımlarında fark yaratmak için kullanılır. Fakat çamur gibi olmaması için dozunu fazla kaçırmamak gerekir.

AYDINLATICI

Aydınlatıcı yüzün belli kısımlarına sürülerek daha canlı bir cilde sahip olmasını sağlamaktadır. Aydınlatıcının birçok makyaj malzemesi gibi püf noktaları vardır. Burun üstüne nokta biçiminde sürüldüğünde burnunuzun daha kalkık olmasını, dudak üstüne sürüldüğünde dudağın daha büyük olmasını, kaş altına sürüldüğünde ise botoks etkisi sağlamaktadır. Aydınlatıcı da mucize yaratabilecek makyaj malzemelerinden biridir.

FAR

Gözlerin daha canlı ve renkli olması istenildiğinde makyaja hareket katmak heyecan ve farklılık katmak için istenilen tonda kullanılır. Far sürerken fırçayı kaşa doğru sürmeniz gözlerinizi daha çekik gösterecektir.

RİMEL

Rimel makyajın son dokunuşlarından biridir. Rimel sürerken fırçayla kirpik diplerinizden başlamak kirpiklerinizi daha belirgin hale getirecektir. Gözlerinizi büyük göstermek için rimeli yukarı doğru, çekik yapmak için ise dışa doğru yapmanız gerekmektedir.

RUJ

Makyajın son dokunuşu ruj rengini çok iyi seçmeniz gerekmektedir. Kıyafetinize veya makyajınıza yakışacak tonları kullanmanız sizi daha güzel gösterecektir. Dudak çizgilerini belirginleştirmek için öncesinde kalemle dudak çizgilerinin üstünden geçebilirsiniz.

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