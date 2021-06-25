Makrodan Mikroya Göktepe-2" Tübitak 4004 Projesi Kapanış Töreni ile Sona Erdi.

Zonguldak Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan ve uygulamaya geçirilen "Makrodan Mikroya Göktepe-2" TÜBİTAK 4004 projesi sona erdi.

Zonguldak Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan ve uygulamaya geçirilen "Makrodan Mikroya Göktepe-2" TÜBİTAK 4004 projesi sona erdi.

Yenice Ihlamur Teras Tesislerinde düzenlenen ve Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün destek verdiği proje kapanış törenine Vali Fuat Gürel, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Erol Sezer, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahmet Işık, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin ekosistemin temel elemanları olan canlı ve cansız öğelerini anlamaları, çevre bilinci kazanmaları, doğanın işleyişinde etkili çevresel faktörleri fark etmeleri ve doğayı korumaya karşı oluşacak tutumun artırılmasının sağlanması amaçlan projenin kapanış töreni öncesinde öğrenciler tarafından tasarlanarak yapılan kamp çantaları, kuş evi ve özgün resim çalışmalarının yer aldığı serginin açılış kurdelesini protokol üyeleri ile birlikte kesen Vali Fuat Gürel sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan proje kapanış töreni öğrencilerin ilimizde geçirdikleri süre boyunca yaptıkları etkinliklerle ilgili sinevizyon gösterisi ve müzik dinletisi ile devam etti.

20-25 Haziran 2021 tarihlerinde Karabük İli Yenice İlçesi Ihlamur Teras Tesislerinde 5 gece 6 gün olarak gerçekleşen projeye Dr. Şaban Teoman Durali Bilim ve Sanat Merkezi, Zonguldak Fen Lisesi, Çaycuma TSO Fen Lisesi, Bursa Halil İnalcik Bilim ve Sanat Merkezi, Bursa BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören 9, 10 ve 11. sınıflarına devam eden 30 lise öğrencisi katıldı.

Projede, Şeker Kanyonunda omurgalı ve omurgasız hayvanların tanıtılmasına yönelik arazi çalışmaları, Göktepe Yaylasında alt ve üst bitki örtüsünün tanıtılması ve örnek toplama tekniklerine yönelik arazi çalışmaları, Sorgun Yaylasında çiçekli bitkilerin tozlaşma yolları konulu arazi çalışmaları, mağaraların gelişimi ve oluşumunu kavrayacakları Safranbolu Mencilis Mağarası tanıtımları etkinlikleri gerçekleştirildi. Yine proje kapsamında öğrencilerin özgün düşüncelerini ürüne çevirecekleri kamp çantamı tasarlıyorum, kuş evi yapımı ve tasarımı, terraryum yapımı, özgün resim çalışmaları gibi atölye çalışmalarıyla desteklenen "Makrodan Mikroya Göktepe-2" TÜBİTAK 4004 projesi ile ileri deney tekniklerinden olan jel-elektroforez etkinliği, uzayın derinlikleri teleskopla gözlem ve 3D uygulama etkinlikleri ve geçmişten günümüze müziğin gelişiminde doğal seslerin etkileri konularında eğitimler verildi.

Kaynak: Habermetre