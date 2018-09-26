Makrobiyotik Diyet Tarikatının 'Gurusuna' Cinayet Suçlaması

İtalya'da "makrobiyotik diyet tarikatı" kurarak müritlerini köleleştirmekle suçlanan "guru" Mario Pianesi, şimdi de eski karısını "mucizevi diyetlerle" tedavi etmeye kalkışarak ölümüne yol açmakla suçlanıyor.

İtalya'nın en ünlü makrobiyotik diyet uzmanı olarak tanınan, onlarca restoran ve gıda zincirinin sahibi olan Mario Pianesi hakkında geçen Mart ayında "beslenmeye bağlı tarikat kurarak insanları köleleştirmek" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Pianesi'ye şimdi de cinayet suçlaması yöneltiliyor.

Ancona Savcılığı, Pianesi'nin eski karısı Gabriella Monti'nin ölümüyle ilgili olarak yargılanması talebiyle, ilk soruşturmaya paralel olarak bir yasal işlem başlattı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Pianesi'nin eski karısı Gabriella Monti, 1997 yılında felç geçirmişti.

İddiaya göre Pianesi, karısını iyileşmesi için tıbbi tedavi yerine "mucizevi diyetlere" başvurmaya zorladı.

Monti, 2001 yılında fiziksel durumu ağır biçimde kötüleşmiş halde bir hastanede hayatını kaybetti.

Kendi beslenme rejimini oluşturdu

Mario Pianesi, Japon filozof George Ohsawa'nın öğretilerinden hareketle, kendi adının harflerini kullanarak "Ma-Pi" ismini verdiği bir beslenme rejimi oluşturmuştu.

Pianesi'nin kurduğu UPM (Un Punto Macrobiotico - Makrobiyotik Bir Nokta) adlı derneğe bağlı onlarca satış zinciri ve restoran bulunuyor.

UPM derneğinin internet sitesinde açıklanan Ma-Pi diyetinde, beslenme rejiminin yüzde 50-55'i tahıllardan, yüzde 35-40'ı sebzelerden ve yüzde 6-8'i baklagillerden oluşuyor.

Beş aşamadan oluşan diyette ancak 4. aşamada balık ve basit tatlılara izin veriliyor, son aşamaya gelindiğinde de diyete beyaz et ve av eti ekleniyor.

2013'te bir eski "müridin" şikayeti üzerine yapılan incelemelerde, Pianesi'nin sağlıklı yaşam vaadiyle uyguladığı diyet yüzünden bir kadının 35 kg'ye düştüğü belirlenmişti.

Yaşam tarzlarını kontrol ediyordu

İddialara göre Pianesi, insanlara hastalıklarını makrobiyotik diyetle tedavi etme vaadinde bulunuyor ve modern tıp ile doktorların işe yaramaz olduğunu söylüyordu.

Ardından da, "tarikata" atılanların yaşamlarının her alanını kontrol etmeye başlıyordu.

Üyelerin internet kullanmalarının, kadınlara mini etek giymenin ve makyaj yapmanın yasaklandığı, hatta yatağın hangi tarafından kalkılması gerektiği konusunda bile kurallar olduğu öne sürülüyor.

Üyelerin ödedikleri ücret ve bağışların yanı sıra ücretsiz ya da çok düşük ücretler karşılığında uzun süre çalıştırıldığı da iddialar arasında.

Bu iddialarla geçen Mart ayında açılan soruşturmada suçlananlar arasında Pianesi'nin yanı sıra karısı Silvana Volpi ve diğer 2 kişi de bulunuyor.