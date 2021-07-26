Makine mühendisi evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Makine mühendisi evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Makine mühendisi evinde ölü bulundu İki gündür haber alamayan iş arkadaşları kötü kokuyla karşılaşınca polisi aradı Antalya'da tek başına ikamet eden 35 yaşındaki makine mühendisi, evinde iple asılmış halde ölü bulundu.

Makine mühendisi evinde ölü bulundu

İki gündür haber alamayan iş arkadaşları kötü kokuyla karşılaşınca polisi aradı

ANTALYA - Antalya'da tek başına ikamet eden 35 yaşındaki makine mühendisi, evinde iple asılmış halde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeoluk Mahallesi Yalı caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartman dairesinin birinci katında gerçekleşti. Bir devlet kurumunda memur olarak çalışan A.E.'den işe gelmemesi üzerine haber alamayan arkadaşları evine geldi. Kapıyı çalan arkadaşları kimsenin kapıyı açmaması ve içeriden gelen kötü kokular nedeni ile şüphelenerek polise haber verdi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, çilingir yardımı ile kapıyı açtı. A.E.'yi ipe asılı halde gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirtti. İlk belirlemelere göre, A.E.'nin 2 gün önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Makine mühendisi evinde ölü bulundu
Makine mühendisi evinde ölü bulundu
Makine mühendisi evinde ölü bulundu
Makine mühendisi evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk

Sahiller define avcılarına kaldı! Ellerinde dedektörle tatilcilerin düşürdüğü eşyaları aradılar
Sahiller define avcılarına kaldı! Ellerinde dedektörle tatilcilerin düşürdüğü eşyaları aradılar
Ceyda'nın yaşadıkları kan dondurdu! Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhşa zorlandı
Ceyda'nın yaşadıkları kan dondurdu! Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhşa zorlandı
Alanya'da barlar sokağına maske zorunluluğu getirildi
Alanya'da barlar sokağına maske zorunluluğu getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Mustafa Sarıgül Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Fatma Girik Yusuf Güney Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mesut Özil Serdar Aziz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Makine mühendisi evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 17:59:13. #1.14#

title