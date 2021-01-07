Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan ihtiyaç sahibi öğrencilere 1200 tablet desteği

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Kırıkkale'de "Eğitime Engel Yok Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere 1200 tablet desteğinde bulundu.

MKEK'in Kırıkkale'deki sosyal tesislerinde düzenlenen törende konuşan Vali Yunus Sezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin bütün bildiklerini baştan sona sarstığını söyledi.

Her şeyi yeni baştan örgütlemek, öğrenmek ve ona göre tedbir almak zorunda kaldıklarını dile getiren Sezer, şöyle konuştu:

"Sürecin en çok etkilediği alanlardan birisi de eğitim oldu. Öğrencilerimiz yaklaşık 1,5 dönemdir uzaktan eğitim görüyor. Yüz yüze eğitime başlandı ama sonra tekrar ara verildi. Bu kapsamda Kırıkkale kent merkezi ve köylerde internete ulaşma sıkıntısı yaşayan öğrencilerimizi teker teker ele aldık. İnternete erişme konusunda gerekli tedbirleri de aldık. Tablet dağıtımı yapıldı ama bu yeterli olmadı. Hükümetimizin başlattığı kampanya doğrultusunda ilimize de tabletlerin verilmesini bekledik. Bu sırada Hızır gibi MKEK Genel Müdürümüzün telefonunu aldık. Allah razı olsun, bugün 1200 tablet ihtiyaç sahibi öğrencilerimize verilmiş olacak. İnşallah hiçbir öğrencimiz eğitimden yoksun kalmayacak."

MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere de Cumhuriyetin 100. yılındaki eğitim vizyonuna Kırıkkale'de 1200 tabletle katkı sağlamanın heyecanını paylaştıklarını belirtti.

Ülke savunmasına katkı sağlamanın yanı sıra yarının emanetçisi çocukların eğitimi ve öğretimine destek sunmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Akdere, şunları kaydetti:

"Bu alanda atalarımızın dediği gibi 'Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir askeri, bir asker de bir vatanı kurtarır.' Bu anlamda memleketimizin her bir çocuğuna, evladına ve kardeşimize, geleceğimizin emanetçisi gözüyle bakıyor ve desteklemeye devam ediyoruz. İçinden geçtiğimiz zorlu sürecin başından beri savunma sanayi alanındaki faaliyetlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Salgınla mücadelede de milletimizin yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Sezer, Akdere ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için tabletleri İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve İlçe Milli Eğitim müdürlerine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen