Makedon Öğrenciler Adrenalin Park'ta Kampa Girdi

Makedonyalı öğrenciler, Gürsu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Adrenalin Park'ta kamp yaptı.

Gürsu Belediyesi, Yansıtıcı Öğrenme - Türkiye&Muse İnsan İlişkileri Enstitüsü Girişimci Öğrenme Stüdyosu Gençlik Çalışmaları Programı Uluslararası Gençlik Kış Kampı çerçevesinde Makedonyalı öğrencileri Adrenalin Park'da ağırladı. "Gençlerimizin çağın şartları, teknolojik özellikleri ve hızla değişimine uyum sağlayabilmesi için kendilerini her açıdan geliştirmeleri büyük önem taşımaktadır" diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Artık günümüz dünyasında gençlerimizin ait oldukları toplumlardan başka toplumları da tanımaları ve coğrafik sınırları aşan bir bakış açısıyla yetişmeleri kaçınılmaz bir süreç haalini aldı. Uluslararası boyutlarda eğitimler almaları, kendilerini geliştirmeleri gerekmekte. Bu maksatla düzenlenen Uluslararası Gençlik Kış Kampı Programı çerçevesinde Makedonyalı öğrencileri Adrenalin Park'ta ağırlamaktan mutluluk duyduk. Dilerim önemli tecrübeler edinmişlerdir. Ülkemiz ve dünya çapında yapılacak bu tür eğitim programlarına ev sahipliği yapmak bizleri her zaman mutlu edecektir" dedi.

Başkan Mustafa Işık'ı makamında ziyaret eden Makedonyalı öğrenciler, kamp süresince aldıkları eğitimler ve uygulamalar hakkında sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çekildiler.

Gürsu Adrenalin Park'ta 10 gün süresince kamp yapan Makedonyalı öğrenciler, aldıkları eğitimin haricinde doğa sporları yapma imkanı da buldu. - BURSA

Kaynak: İHA