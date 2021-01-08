Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor

Makam aracını satarak elde edilen gelirle ihtiyacı olan öğrencilere yaptığı yardımlarla tanınan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şimdi de tarlada tohum serptiği fotoğraflarla gündem oldu.

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Belediye Başkanı Şayir, sık sık yaptığı yardımlar ve projelerle gündeme geliyor. Şayir, seçim döneminde verdiği sözünü yerine getirmiş, yüzlerce üniversite öğrencisine burs sağlamıştı. Hatta makam aracını satan belediye başkanı, buradan elde edilen gelirle de 12 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapmıştı. Başkan Şayir'in bu hareketi taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde Dilovası'nda yüzde 51,03'lük kesimin desteğini alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturan Şayir, son olarak tarlada tohum serptiği görüntülerle gönülleri fethetti. Tohum serptiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Şayir, şu ifadelere yer verdi: "Kocaeli Büyükşehir, Gebze ve Dilovası Belediyeleri olarak Gebze Ziraat Odası'nın girişimlerini destekliyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirilen korunga tohumu ekimindeyiz."

KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir evinde karantina altında tedavi görüyordu. Karantinası biten Şayir, sahaya inerek ihalesi yapılan ve çalışmasına başlanılan Diliskelesi Mahallesi'ndeki halı saha ve sosyal tesisin inşaat çalışmalarını yerinde incelemişti.

KOLİLERİ SIRTLAYARAK TAŞIMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Başkan Şayir, pandemi sürecinin tavan yaptığı dönemde bütün ilçeye yardım kumanyası, patates ve soğan dağıtmıştı. Ekiplerle birlikte bu dağıtıma bizzat katılan ve kolileri sırtlayarak taşıyan Başkan Şayir'in fotoğrafları o dönem sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.