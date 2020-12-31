Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer aslen nereli, kaç yaşında?

Mahmut Tuncer, Türk Halk Müziği ve Arabesk sanatçısı olarak ülkemizde yıllardır gerek gaflarıyla gerek sahne şovuyla adından sık sık bahsettirmektedir. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Yılbaşı Özel programına konuk olan Mahmut Tuncer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ailesi sosyal medyada merak konusu oldu. İşte detaylar!

Mahmut Tuncer, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Yılbaşı Özel programında Demet Akalın ve Alişan'ın konuğu olur. Komikliği, şarkı sözleri ve gaflarıyla kendini sevindiren Mahmut Tuncer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ailesi merak konusu oluyor. İşte Mahmut Tuncer hayatı ve biyografisi.

MAHMUT TUNCER KİMDİR?

Mahmut Tuncer 5 Mayıs, 1961 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. 59 yaşındaki Mahmut Tuncer, küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede, İbrahim Tatlıses'in gelmemesi ile teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı.

İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara' dan Urfa'ya gelir, Mahmut Tuncer ile tanışır, ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" der ve Ankara'ya götürür. Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretti.

1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkarmıştır. Flash TV'de eğlence programı sunmaktadır.Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.

Mahmut Tuncer, Işıl Tuncer ile evli olan Mahmut Tuncer, dört çocuk sahibidir.