Mahmut Övür kimdir, nereli? Mahmut Övür'ün görevi nedir?

Katıldığı televizyon programlarındaki çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelen Mahmut Övür hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Mahmut Övür kimdir, nereli? Mahmut Övür'ün görevi nedir?

Son olarak CNN Türk'te katıldığı programdaki açıklamalarıyla gündeme gelen Mahmut Övür hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Mahmut Övür kimdir?

MAHMUT ÖVÜR KİMDİR?

Mahmut Övür 1956 yılının 13 Mayıs'ında Kars'ta Ani Harabeleri'nin yakınındaki Cala köyünde dünyaya geldi. Tahsiline memleketi Kars'ta başladıysa da, Erzurum onun için lisedeki anılarının geçtiği yıllardı. Üniversite eğitimini 1982 yılında, İstanbul Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı.

Mahmut Övür gazeteciliğe başladığı sene (1982) Türk Haberler Ajansı vardı Anadolu Ajansı ile yarışan. Gazeteciliğe ilk olarak THA'da başladı. Ardından bir kısa bir ara verdi. Askerliğini tamamladıktan sonra Nokta'da başladı2. Polis, adliye muhabirliği yaptı. Yeraltı dünyasının devlet içinde nasıl örgütlendiğini araştırdı. Hedef olmasına rağmen, eğilmedi, dik durdu ve bedel ödedi.

Geçmişi başarılarla dolu bir gazeteci olan Mahmut Övür, 1987 yılında İran-Irak savaşı sürerken Mesut Barzani ve Celal Talabani ile görüşmek için gittiği İran'ın Urumiye kentinde gözaltına alındı ve tam 11 gün gözaltında kaldı. Türkiye'nin en prestijli ödülü olan "Bülent Dikmener Haber Ödülü"nü, öğrenci yurdunda yaşanan skandalı haber yaptığı için aldı.

Mahmut Övür başarılarıyla önündeki engelleri bir bir aşmayı bildi. NOKTA'dan ayrıldıktan sonra 1991 Türkiye'sinde televizyonlar kurulmaya başladı. Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star'da yapılan bir çok haberin altında Mahmut Övür'ün imzasını görülüyordu KJ'lerde. Türkiye'nin ikinci özel kanalı Kanal 6'da da öyle. Zira Mahmut Övür bu kanalın kuruluşunda yer aldı.

Mahmut Övür'ün "Adliye Koridorları"nı, "Kayıp Aranıyor" programını ve "Acil Servis" yayınlarını daha sonra atv televizyonunda görecektik. 1995 yılı Mahmut Övür için başka bir ödülün geldiği yıldı; "Altın Öbjektif Ödülü"ne layık görülmüştü Magazin Gazetecileri Derneği tarafından..

Türkiye'nin faili meçhul cinayetlere sürüklendiği 1991-1996 yılları arasını yakından izledi ve 1996 yılında patlayan Susurluk Skandalı'yla ilgili önemli haberlere imza attı. Skandalın flaş ismi Abdullah Çatlı'nın Türkiye'deki ilk video görüntülerini yayınladı. Mafya babalarının uyarılarına rağmen hem de. Direnince, boyun eğmeyince bedel ödedi; 1997 yılında mafya tetikçisi Drej Ali'nin hedefi oldu ve ayağından vuruldu. Mahmut Övür'ü mesleğinden kısa süre ayıran bir olaydı bu. Bir yıl geçti, Mahmut Övür artık eskisinden daha güçlü bir azimle işbaşı yaptı. Hem de atv'nin haber müdürü olarak.

1999 yılında bir yıl süreyle Kanal 6 Haber Genel Yayın Yönetmenliği yaptıktan sonra yeniden yazılı medyaya döndü. Sabah gazetesi özel haber müdürlüğünün ardından 2004 yılında halen sürmekte olan köşe yazarlığına başladı. Siyaset kulisleri, CHP ve Kürt meselesi üzerine yazılarıyla dikkat çekti. SETA Vakfı'nın "12 Eylül'den 12 Haziran'a siyasi partiler 2011" araştırmasında "CHP ne kadar değişir?" analizine imza attı. Yazarlığı döneminde Türkiye'nin sivilleşme, vesayetle mücadele ve temel sorunlarıyla yüzleşme sürecine tanıklık eden onlarca makale yazdı. 2007'de yaşanan 367 krizinden sonra çok sayıda panele, etkinliğe ve televizyon programına yorumcu olarak katıldı. Türkiye'nin yeni anayasa arayışı çalışmalarının en etkili örneği olan "Yeni Anayasa Platformu" içinde yer aldı. Son dönemde oluşturulan "Barışa Bak Platformu"nun da aktif üyesi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

2015 Genel Seçimleri AK PARTİ 25. Dönem milletvekili adayıdır.