Mahmut Ertunç kimdir? Mamut Ertunç olayı nedir?

Lübnan ile diplomatik krize gitmeye yakın olan bir konunun ilginç kaynağı haline gelen Türk paraşütçü Mahmut Ertunç kimdir? Türk paraşütçüye ne oldu? Mahmut Ertunç olayı nedir? Türkiye Lübnan olayı nedir?

Türkiye'nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgar akımına kapılan Türk paraşütçü Mahmut Ertunç, Lübnan'da bulunan bir sahile indi. Ertunç'un inişi sahilde toplananlar tarafından ilgiyle izlenirken Lübnan polisi paraşütçüyü gözaltına aldı. Durumla ilgili diplomatik görüşmelerin başladığı belirtildi.

MAHMUT ERTUNÇ OLAYI NEDİR?

Sabah saatlerinde rüzgar akımına kapılan Türk paraşütçü Mahmut Ertunç, Lübnan'da bulunan bir sahile iniş yapınca görenler hayretler içinde kaldı.

Lübnan'da sabah saatlerinde Zahrani bölgesindeki sahile planör olarak adlandırılan motorlu bir paraşüt iniş yaptı. Türk olduğu öğrenilen paraşütçünün inişi sahilde toplananlar tarafından ilgiyle izlendi.

Lübnan polisi tarafından iniş yapan kişinin kimlik tespiti yapıldı. İngilizce konuşan paraşütçünün Mahmut Ertunç Türk olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan paraşütçü, Türkiye'nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgara kapıldığını ve rüzgarın sürüklemesi sonucunda Lübnan kıyılarına zorunlu iniş gerçekleştirdiğini söyledi. Akıllara durgunluk veren olayla ilgili Lübnan tarafından soruşturma sürdürülürken Mahmut Ertunç'un durumu ile ilgili diplomatik görüşmelerin başlatıldığı öğrenildi.