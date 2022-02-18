Mahkum son bölüm izle! Fox TV Mahkum 10. bölüm full HD izle! Mahkum 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
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Mahkum yeni bölümüyle bugün ekranlara geldi. Dizinin son bölümü yayınlandı! Fox TV Mahkum 10. bölüm izleyemeyenler Mahkum son bölüm izle! Fox TV Mahkum 10. bölüm izle! Mahkum son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Mahkum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Fox TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Mahkum dizisi 10. bölümü yayınlandı. Fox TV Mahkum 10. bölüm izleyemeyenler Mahkum son bölüm izle! Fox TV Mahkum 10. bölüm izle! Mahkum son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Mahkum yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum yeni bölümde neler olacak haberimizde...
"Adalet er ya da geç yerini bulacak!"
Rafi'nin büyük meydan okuması karşısında seçim yapmak zorunda kalan Barış, yeni bir yola girmek üzeredir. Savaş'ın karanlık geçmişini aydınlatmaya çalışırken, ailesini korumak için büyük mücadele vermeye devam eder. İşlemediği günahların bedelini ödeme zamanı gelmiştir. Zaman, Barış'ın aleyhine akmaya başlar.
Fırat'a desteğini gizlice sürdüren Cemre, Tahir ile ilgili büyük bir sırrı öğrenir. Fırat'a büyük ızdırap verecek bu sırrı açıklayabilecek midir?
Alevlerin içinde kalan Fırat, ona ve arkadaşlarına bu komployu kuran ismin peşindedir. Cehennemin ortasından kurtulmaya çalışırken, zekasıyla bunu fırsata çevirir. Büyük kaçış planında önemli bir koz öğrenmiştir. Ya bu cezavinden kaçacak ya da burada ölecek. Fırat büyük sona bir adım daha yaklaşır. Bu dört duvar arasından çıkabilecek midir?
Mahkum her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut
Elçin Sangu
İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari
Seray Kaya
Melike İpek Yalova : Büge
Hayal Köseoğlu : Sasha
Hakan Karsak