Mahkum CANLI izle! Fox TV Mahkum 11. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölümde neler olacak?

Mahkum canlı izle linki araştırılıyor. Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum canlı izle! Fox TV Mahkum 11. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölümde neler olacak? Mahkum dizisi 11. bölüm izle!

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savaş'ın karanlık geçmişiyle ilgili bilgilere ulaşan Barış, Büge'yi kurban etmeye hazırlandığını öğrenir. Rafi'den gelen telefona cevap vermesiyle birlikte artık iş yapmaya hazırdır. Ancak Rafi'nin son ve büyük bir isteği olacaktır. İçlerinde ticari geçmişlerini emniyete sızdıran bir köstebek vardır. Barış'ın bunu bulup, teslim etmesini ister. Köstebeği arayışa giren Barış, hiç beklemediği bir isimle karşı karşıya kalır.

Yaptığı hesaplamalarla firar planının son aşamasına gelen Fırat, eylem için müfettişlerin geldiği sinema gecesini seçer. Her şey yolunda giderken yan koğuşlardan kulaklarına gelen isyan hazırlığı, tüm planlarını alt üst etmek üzeredir. Bir yandan diğer mahkumlarla, diğer yandan firar eylemiyle uğraşan Fırat'ın tek bir şansı kalmıştır. Büyük firarı başarabilecek midir?

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MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Adalet er ya da geç yerini bulacak!"

Rafi'nin büyük meydan okuması karşısında seçim yapmak zorunda kalan Barış, yeni bir yola girmek üzeredir. Savaş'ın karanlık geçmişini aydınlatmaya çalışırken, ailesini korumak için büyük mücadele vermeye devam eder. İşlemediği günahların bedelini ödeme zamanı gelmiştir. Zaman, Barış'ın aleyhine akmaya başlar.

Fırat'a desteğini gizlice sürdüren Cemre, Tahir ile ilgili büyük bir sırrı öğrenir. Fırat'a büyük ızdırap verecek bu sırrı açıklayabilecek midir?

Alevlerin içinde kalan Fırat, ona ve arkadaşlarına bu komployu kuran ismin peşindedir. Cehennemin ortasından kurtulmaya çalışırken, zekasıyla bunu fırsata çevirir. Büyük kaçış planında önemli bir koz öğrenmiştir. Ya bu cezavinden kaçacak ya da burada ölecek. Fırat büyük sona bir adım daha yaklaşır. Bu dört duvar arasından çıkabilecek midir?

MAHKUM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Mahkum her Perşembe günü saat 20.00'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

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