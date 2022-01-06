Mahkum bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 6 Ocak Mahkum dizisi yeni bölüm, olmayacak mı? Mahkum neden başlamadı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Mahkum bu akşam yok mu, neden yok? 6 Ocak Mahkum dizisi yeni bölüm olmayacak mı? Mahkum neden başlamadı? Mahkum ne zaman başlayacak? Mahkum dizisi 1 hafta ara mı verdi? Mahkum dizisi neden yok? merak etti. İşte bilgiler...
Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum bu akşam yok mu, neden yok? 6 Ocak Mahkum dizisi yeni bölüm olmayacak mı? Mahkum neden başlamadı? Mahkum yeni bölüm haftaya mı? Mahkum dizisi bu hafta yok mu, niye yok? Mahkum bu akşam neden başlamadı?
Mahkum dizisi normalde Perşembe günleri ekrana geliyor. Fakat bugün yılbaşı arası nedeniyle dizi 1 hafta ara verdi. Haliyle Mahkum dizisi yeni bölümü haftaya yayınlanacaktır.
19:00 - Fox Ana Haber
20:00 - Naz Evi
22:15 - Mahkum
Fırat Bulut, İstanbul Adliyesi'nde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve 5 yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son 4 ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son hatırladığı anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde; karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır. Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesarilerin halefleri olan ikiz kardeşlerden Barış Yesari'nin davasıdır. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürülmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.
Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut
İsmail Hacıoğlu : Barış Yesari/Savaş Yesari
Seray Kaya : Cemre Uysal
Melike İpek Yalova : Büge Yesari
Bülent Düzgünoğlu : Başsavcı
Hakan Salınmış : Beybaba
Nihal Koldaş : Tomris Yesari
Mehmet Ulay : Zahit Yesari
Hakan Karsak : Hacı Alagöz
Anıl İlter : Tahir
Tugay Mercan : Paşa
Hayal Köseoğlu : Sasha
Muharrem Türkseven : Kanber
Bülent Seyran : Cezaevi Müdürü
Furkan Kalabalık : Bekir
Burcu Cavrar : Ceyda
Alara Bozbey : Zeynep Bulut
Gürberk Polat : Eren
Murat Şahan : Gardiyan
Gülçin Hatıhan : Nazan
Ramiz Mullamusa : Ali
Alya Sude Mazak : Nazlı Bulut
İlker Yağız Uysal : Zahit Can Yesari
Gökhan Tercanlı : Zafer
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