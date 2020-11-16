Mahkeme çıkışı boşanma aşamasındaki eşini hem de kayınpederini kurşun yağdırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mahkeme çıkışı boşanma aşamasındaki eşini hem de kayınpederini kurşun yağdırdı

16.11.2020 13:21 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:03
Mahkeme çıkışı boşanma aşamasındaki eşini hem de kayınpederini kurşun yağdırdı

Bilecik'te boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınpederini mahkeme çıkışı vuran zanlı yakalandı.

Bilecik'te boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınpederini mahkeme çıkışı vuran zanlı yakalandı.

Bilecik'te 2019 yılında Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Acar, yüksek geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı.

24 EL ATEŞ ETTİ

Bugün Bilecik Adliye Sarayı'ndan görülen davadan sonra Onur Acar, Bilecik Adliye Sarayı yanındaki Cumhuriyet Meydanı'nda eşi Cemile ve kayınpederi Abdullah Duman'a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı. En az 24 el ateş ederek ikiliyi ağır yaralayan zanlı polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Ağır yaralan baba ve kızı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde gelen Abdullah Duman'ın oğlu sinir krizleri geçirip bayılınca 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Öte yandan Cemile Acar'ın avukatının da olay yerinde olduğu, son anda kaçtığı öğrenildi. Onur Acar'ın ise, cezaevinden yeni çıktığı bilgisine ulaşıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal olay yerine gelerek inceleme yaptı. - BİLECİK

Mahkeme çıkışı boşanma aşamasındaki eşini hem de kayınpederini kurşun yağdırdı
Mahkeme çıkışı boşanma aşamasındaki eşini hem de kayınpederini kurşun yağdırdı
Mahkeme çıkışı boşanma aşamasındaki eşini hem de kayınpederini kurşun yağdırdı
Mahkeme çıkışı boşanma aşamasındaki eşini hem de kayınpederini kurşun yağdırdı
Mahkeme çıkışı boşanma aşamasındaki eşini hem de kayınpederini kurşun yağdırdı
Mahkeme çıkışı boşanma aşamasındaki eşini hem de kayınpederini kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tüfekle yaralayan zanlı yakalandı
Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tüfekle yaralayan zanlı yakalandı
Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşiyle tartışınca kendisini vurdu
Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşiyle tartışınca kendisini vurdu
Eşini öldüren kocanın 'aldattı' savunmasına savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu (2)
Eşini öldüren kocanın 'aldattı' savunmasına savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Vladimir Putin Berat Albayrak Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Şener Şen Demet Akalın Yıldız Kenter
Spor Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Çocuk Rusya Kamera Vaniköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mahkeme çıkışı boşanma aşamasındaki eşini hem de kayınpederini kurşun yağdırdı - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 14:03:15. #1.15#
title