Mahkeme çıkışı boşanma aşamasındaki eşini hem de kayınpederini kurşun yağdırdı

Bilecik'te boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınpederini mahkeme çıkışı vuran zanlı yakalandı.

Bilecik'te boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınpederini mahkeme çıkışı vuran zanlı yakalandı.

Bilecik'te 2019 yılında Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Acar, yüksek geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı.

24 EL ATEŞ ETTİ

Bugün Bilecik Adliye Sarayı'ndan görülen davadan sonra Onur Acar, Bilecik Adliye Sarayı yanındaki Cumhuriyet Meydanı'nda eşi Cemile ve kayınpederi Abdullah Duman'a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı. En az 24 el ateş ederek ikiliyi ağır yaralayan zanlı polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Ağır yaralan baba ve kızı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde gelen Abdullah Duman'ın oğlu sinir krizleri geçirip bayılınca 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Öte yandan Cemile Acar'ın avukatının da olay yerinde olduğu, son anda kaçtığı öğrenildi. Onur Acar'ın ise, cezaevinden yeni çıktığı bilgisine ulaşıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal olay yerine gelerek inceleme yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı