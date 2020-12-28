"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı
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"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı

28.12.2020 23:14 | Son Güncelleme: 29.12.2020 00:06

Sivas'ta mahallesinde Türk bayrağından başka bayrak görmek istemediğini söyleyerek iş yerlerindeki Azerbaycan bayraklarını indiren kadın tepki topladı.

Sivas'ta kent merkezi Atatürk caddesi üzerinde meydana gelen olayda, L.K. isimli kadın cadde üzerindeki iş yerlerinde asılı olan Azerbaycan bayraklarını indirdi. Esnaflar, bayrakları indiren kadına tepki gösterdi ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bilgi edinmek için L.K. isimli kadınla diyaloğa girdi.

"BAYRAĞIMIN YANINDA BAYRAK OLAMAZ"

Kadının diyalog esnasında 'Mahallemde istemiyorum' ve 'Bayrağımın yanında bayrak olamaz' demesiyse dikkat çekti. Kadın, olay yerine gelen gazetecilere çantasıyla saldırarak hakaret etti. İş yeri sahiplerinin ve kadının karşılıklı şikayetçi olması üzerine L.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının iş yerlerinde bulunan Azerbaycan bayraklarını indirmesiyse güvenlik kameralarına yansıdı.

"BÜTÜN BAYRAKLARI ÇÖPE ATTIĞINI FARK ETTİM"

Esnaf Ömer Faruk Çınargil, bayrakları indiren kadından şikayetçi olacağını belirterek, "Çocuklarıma ait iş yerine geldiğimde, iş yerindeki bayrakları söktüklerini söylediler. Dışarıya çıktığımda önce Türk bayrağımıza baktım, bayrağımızın yerinde olduğunu gördüm fakat Azerbaycan bayrağının yerinde olmadığını fark ettim. Kafamı çevirdiğimde bir hanım efendinin bayrakları alıp, karşı dükkana doğru hararetli bir şekilde yürüdüğünü gördüm. Yan dükkandaki bayrağı da indirdiğini gördüm. Elinden aldım bayrağı ve 'senin bu bayrakla problemin nedir' dedim. Kadın, 'ben bir tane Devlet tanıyorum, Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyorum. Başka devlet de başka bayrak da tanımıyorum' dedi. Bizim dükkanımızda ki bayrakları sökemeyeceğini söyledim. Bizim bayrağımızla birlikte topladığı bütün bayrakları çöpe attığını fark ettim. Bayrakları topladım, dükkanımıza getirdim. Bana hakaretlerde bulundu. Ben şikayetçi oldum ve karakola gideceğim" şeklinde konuştu.

'Mahallemde başka bayrak istemiyorum' diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı
'Mahallemde başka bayrak istemiyorum' diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı
'Mahallemde başka bayrak istemiyorum' diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı
'Mahallemde başka bayrak istemiyorum' diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı
'Mahallemde başka bayrak istemiyorum' diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı
'Mahallemde başka bayrak istemiyorum' diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
LLL: para cezası verilsin canını almış gibi olursunuz bu tipler bundan anlar
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KOCASI: SURIYELI GALIBA YADA ERMENI, SENIN INADINA 100 TANE TÜRKIYE VE AZERBAYCAN BAYRAGI ASARIM, NE YEDIGI BELIRSIZ CAHIL !! BIR SEN EKSIKTIN HERSEY YETMEZ GIBI!
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TİT: Bu kazın ya zır cahil ya da akli dengesi bozuk . . . . Başka açıklaması olamaz . . .
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