Mahallelinin uyuşturucuyla imtihanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mahallelinin uyuşturucuyla imtihanı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mahallelinin uyuşturucuyla imtihanı Mahallelinin uyuşturucu kullananlara karşı yaptığı eylem ortalığı karıştırdı Eylem yapan mahalleli D-650 Karayolu'nu trafiğe kapattı Saldırıya uğrayan mahalle sakinlerinden Ömer Avcı: "Bugün bana bıçaklı saldırı yaptılar, yarın nereden bilelim başkasının...

Mahallelinin uyuşturucuyla imtihanı

Mahallelinin uyuşturucu kullananlara karşı yaptığı eylem ortalığı karıştırdı

Eylem yapan mahalleli D-650 Karayolu'nu trafiğe kapattı

Saldırıya uğrayan mahalle sakinlerinden Ömer Avcı: "Bugün bana bıçaklı saldırı yaptılar, yarın nereden bilelim başkasının eşine, kızına yapmayacaklarını"

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir kişi market sahibine bıçakla saldırarak gasp etmeye çalışınca ortalık karıştı. Gaspçıyı döverek polise teslim eden mahalleli, sonrasında D-650 Adapazarı-Karsu Karayolunu kapatarak bu tür olayların sürekli meydana geldiğini söyleyerek eylem yaptı. Gerçekleşen eylem ilçe kaymakamının gelmesiyle son buldu.

Olay, Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan bir kişi markete girerek market sahibine bıçak çekti. Yaşanan durum üzerine mahalle sakinleri, uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişiyi döverek polise teslim etti. Daha sonrasında bölgede bu tür olayların sürekli olduğunu söyleyen mahalleli D-650 Adapazarı - Karasu Karayolu'nu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Durumun haber verilmesi üzerine ise olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gerçekleşen eylemde trafiğin kapanması neticesinde karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Mahallelinin eylemi, Erenler ilçesinin kaymakamı Necip Çakmak'ın gelmesi ve mahalleliyi sakinleştirmesiyle son buldu. Uyuşturucu kullananların sayısının çok olduğunu ve bu duruma bir an önce bir önlem alınması gerektiğini belirten mahalle halkı, yetkililerden yardım istedi. Erenler Kaymakamı Necip Çakmak ise mahalle halkına bölgede tedbirlerin arttırılacağının sözünü verdi. Kaymakam Çakmak, bölgede geçici karakol kurulacağını ve devriyelerin arttırılacağını belirtti.

"Bize burada her gün bıçak saldırıları oluyor"

Yaşanan olaylara tepki gösteren mahalle sakinlerinden Muhammet Avcı, "Olay, her gün genellikle yaşanıyor burada. Milletin karısı, kızı sokağa çıkamıyor saat 19.00'dan sonra ve burada kollarını sallaya sallaya geziyor uyuşturucu kullananlar. Bize burada her gün bıçak saldırıları oluyor bugün olduğu gibi. Biz buna tepki gösteriyoruz ama nereye kadar sürecek bu böyle" dedi.

"Artık camilerde namaz kılınamıyor, oraları mesken tutmuşlar uyuşturucu kullananlar"

Bıçaklı saldırıya uğrayan Ömer Avcı, "Artık camilerde namaz kılınamıyor oraları mesken tutmuşlar uyuşturucu kullananlar. Ölümüze saygıları yok mezarlıklara gidemiyoruz. Geçen gün benim ablamın halısını çaldılar 10 liralık uyuşturucu için ve geçen bizim inşaattaki kabloları da çaldılar. Bugün bana bıçaklı saldırı yaptılar, yarın nerden bilelim başkasının eşine, kızına yapmayacaklarını biz yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Mahallelinin uyuşturucuyla imtihanı
Mahallelinin uyuşturucuyla imtihanı
Mahallelinin uyuşturucuyla imtihanı
Mahallelinin uyuşturucuyla imtihanı
Mahallelinin uyuşturucuyla imtihanı
Mahallelinin uyuşturucuyla imtihanı
Mahallelinin uyuşturucuyla imtihanı
Mahallelinin uyuşturucuyla imtihanı
Mahallelinin uyuşturucuyla imtihanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya

Parçalanmış cansız bedenlerin sırrını göğüs silikonu çözecek
Parçalanmış cansız bedenlerin sırrını göğüs silikonu çözecek
Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Parçalanıp gömülen cansız kadın bedenlerinin başları hala bulunamadı! Sır olayı göğüs silikonlarındaki seri numaraları çözecek
Parçalanıp gömülen cansız kadın bedenlerinin başları hala bulunamadı! Sır olayı göğüs silikonlarındaki seri numaraları çözecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ersin Tatar Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Salih Uçan Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mahallelinin uyuşturucuyla imtihanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 00:12:49. #1.14#

title