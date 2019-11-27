Mahallelinin itiraz ettiği baz istasyonu mühürlendi

27.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:16

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Pazarcı Mahallesinde, yaklaşık bir ay önce yapımına başlanan baz istasyonuna mahalle sakinleri itiraz etti. Mahalle sakinlerinin günler süren eylemi ve hukuk mücadelesi sonrası mühürlendi.



Çevresinde anaokulu, spor kompleksi ve çok sayıda sitenin bulunduğu mahalle merkezine konulmak istenen baz istasyonunun durdurulması için bir araya gelen mahalleli, baz istasyonunun iptali için yüzlerce imza topladı. Gazipaşa Kaymakamlığı, Gazipaşa Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderilen imzaların ardından mahalle sakinleri hukuk mücadelesine başladı. Sosyal medya üzerinden de tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri sonunda amacına ulaştı. Öğle saatlerinde baz istasyonunun olduğu alana gelen Gazipaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, tutanak tutarak baz istasyonunu mühürledi. Baz istasyonu mühürlenirken mahalle sakinleri alkışlarıyla zabıtaya destek oldu.



"Yapı yasaya aykırı"



Mahalle halkının direnişinden etkilenen ve olaya el atan Avukat Onur Demir, yaptığı araştırma neticesinde bir takım usulsüzlükler tespit etti. Bakanlığın çok yakın bir tarihte Danıştay'ın iptal ettiği maddeleri yönetmelikten çıkardığını belirten Demir, "Bunun üzerine belediyeye başvuru yaptık ve resen belediye bu yapıyı mühürledi. Yapılan bu yapı 3194 sayılı yasaya aykırıdır. Bu sebeple de mühür vurulmuştur. Başkanımızın da bu konuda hassasiyeti mevcuttu. Bundan sonra yıkım için süre verilecek. Belediyenin usul işlemleri var. Yıkılmadığı takdirde belediye kendisi bu işlemi yapacaktır" dedi.



"Direnişimiz devam edecek"



Mahalle sakinlerinden Uğur Yetkin, yapılan baz istasyonunun birçok yönden aykırılık teşkil ettiğini belirterek, "Buraya baz istasyonu yapılacağını öğrendikten sonra küçük bir araştırma yaptık. Yönetmeliklere uygun olduğu söyledi. Biz bunun insan sağlığına, vicdana ve insan hukukuna ve ahlaka aykırı olduğunu söyledik. Bütün mahalleli bu konuda bir direniş gösterdik. Bu mücadelemizden çok etkilenen avukatımız Onur Demir, yasal yollarını araştırdı ve bize dün bu sevindirici haberi verdi. Bugün de sağolsun belediye geldi bu yapıya mühür vurdu. Mahalle olarak çok mutluyuz. Bize mücadelemizde yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bu tür şeylerde direnişimizi devam ettireceğimizin bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.



"Torunlarım için buradayım"



Mahalle sakinlerinden 83 yaşındaki Emine Uysal da emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ben 83 yaşındayım. Burada torunum için bulunuyorum. Birilerinin kesesi dolacak diye halk böyle zehirlenemez. Bu yavrular, küçücük kuzulara gelecek nesile güzel bir örnek olacak. Gazipaşa'yı korumak için bu güzel bir örnek oldu. Karadağ var, Akdağ var. Bir sürü dağ var. Oralara kursunlar baz istasyonlarını. Şehrin içinde olacak şey mi bu?" diyerek tepki gösterdi.



"Çocuklarım günlerce ağladı"



Baz istasyonunun mühürlenmesine çok sevinen mahalleli Hacer Tuncer ise, "Evimin dibinde bu istasyonu istemiyorum. Çocuklarım kanser olmak istemiyorum diye kaç gün boyunca ağladı. Bizim hiç huzurumuz kalmadı. Boş dağlarda yerler varken kesinlikle buraya yapılmasını istemiyorum. Çok sevinçliyiz şuanda herkesten Allah razı olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA