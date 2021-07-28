Mahalle içindeki su kanalları tehlike saçıyor
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Mahalle içindeki su kanalları tehlike saçıyor

Mahalle içindeki su kanalları tehlike saçıyor
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Mahallesi'ni saran ve derinlikleri en az 2,5 metre olan kanallar, çocuklar için tehlike oluşturuyor.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Mahallesi'ni saran ve derinlikleri en az 2,5 metre olan kanallar, çocuklar için tehlike oluşturuyor. Boğulma vakalarının yaşandığı kanallar, çöp ve atıklar nedeniyle de hastalık saçıyor. Duruma tepki gösteren mahalleli, kanalların temizlenmesini ve boğulma vakalarına karşı önlem alınmasını bekliyor. 

Hatay'ın bereketli topraklarının bulunduğu Amik Ovası içinde bulunan Kırıkhan'ın 2 bin nüfuslu Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan ve geçmiş yıllarda açılan kanallar, sürekli boğulma vakaları ve kirlilikle gündeme geliyor. İnsanların canı ve sağlığı açısından tehlike oluşturan kanalların, yapılacak bir proje ile kapatılmasını veya önlem alınmasını bekleyen mahalle halkı, duruma tepki gösterdi. 

'YEĞENİM BU KANALDA VEFAT ETTİ'Su kanallarının yıllardır açık bir şekilde bulunduğunu ve boğulma vakalarına karşı hiçbir önlem alınmadığını öne süren Selahattin Yüceur, "Bu kanallar yıllar önce açılmış ve bugüne kadar hiçbir önlem alınmadı. Defalarca kez suya çocuk düştü, biz gördük, çıkardık. Görmediğimizde en son yeğenim burada vefat etti. Biz defalarca bu kanallın kapatılması istedik ama sonuç alamadık. Bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın" dedi. Çocuklarının iki defa su kanalına düştüğünü anlatan Damla Yüceur da "Babaları ve dedeleri yetişti, yetişmese öleceklerdi, Allah korusun. Yani biz buranın kapatılmasını istiyoruz. Canımız yandı bir daha yansın istemiyoruz. Lütfen tedbirleri almanızı istiyoruz" diye konuştu.

7 yaşındaki torununun su kanalından boğulduğu ve halen onun acısını yaşadıklarını belirten Hikmet Yüceur ise, mahallede su kanallarından dolayı sürekli boğulma vakaları yaşandığını ve bu sorunun acil çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.


- Hatay
Mahalle içindeki su kanalları tehlike saçıyor
Mahalle içindeki su kanalları tehlike saçıyor
Mahalle içindeki su kanalları tehlike saçıyor
Mahalle içindeki su kanalları tehlike saçıyor
Mahalle içindeki su kanalları tehlike saçıyor
Mahalle içindeki su kanalları tehlike saçıyor
Mahalle içindeki su kanalları tehlike saçıyor
Mahalle içindeki su kanalları tehlike saçıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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