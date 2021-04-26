MAHALLE HALKINI 11 YAŞINDAKİ DAVULCU SAHURA KALDIRIYOR

BURSA'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde yaşayanlar, 11 yaşındaki Metin Alpyörük'ün çaldığı davul ve seslendirdiği manilerle sahura kalkıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde yaşayanlar, 11 yaşındaki Metin Alpyörük'ün çaldığı davul ve seslendirdiği manilerle sahura kalkıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 yıldır ramazanda davulculuk yapan Gültekin Alpyörük, her yıl yanında götürdüğü oğlu Metin'e mesleğini öğretti. Davul çalmasını öğrenen Metin, 2 yıldan bu yana Ramazan ayında 11 bin nüfuslu Turgutalp Mahallesi'nde halkı sahura uyandırıyor.

Halkın ilgisini çeken Metin, Bursa'nın en küçük davulcusu olduğunu belirterek, 2 yıldır davul çalıyorum. Davul çalmayı babam öğretti bana. Davul çalmayı seviyorum. Bursa'nın en küçük davulcusu benim. Benden başka yok dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı