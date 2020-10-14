MagSafe nedir? MagSafe manyetik bağlantı teknolojisi nedir? Apple Event gerçekleşti!
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MagSafe nedir? MagSafe manyetik bağlantı teknolojisi nedir? Apple Event gerçekleşti!

14.10.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:54
MagSafe nedir? MagSafe manyetik bağlantı teknolojisi nedir? Apple Event gerçekleşti!

Dün akşam Apple, Hi Speed etkinliği kapsamında yeni ürünleri, yeni servisleri ve iPhone 12'yi tanıttı. Birçok yeniliği sunan Apple, MagSafe manyetik bağlantı teknolojisini de tanıttı. Peki, MagSafe nedir? MagSafe manyetik bağlantı teknolojisi nedir? Deniz Teoman'ın sunduğu Apple özelliği hakkında merak edilenler... Apple neleri tanıttı?

Her yıl Eylül ayında düzenlenen Apple Event içerisinde bu sene iPhone 12 modelini tanıtılmamıştı. Bunun üstüne gözleri üzerine toplayan şirket dün akşam yeni bir etkinliğe imza attı ve etkinlik kapsamında pek çok ürünü, servisi ve yeni modelleri tanıttı. Daha önce macbooklar için sunulan MagSafe teknolojisi, iPhone 12 ile geri döndü denebilir. Peki, MagSafe nedir? MagSafe manyetik bağlantı teknolojisi nedir? Deniz Teoman'ın sunduğu Apple özelliği hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında.

MagSafe nedir? MagSafe manyetik bağlantı teknolojisi nedir?

MAGSAFE NEDİR?

MagSafe sayesinde kılıflar, kablosuz şarj plakaları veya cüzdanlar sağlam bir şekilde arka kısma yapışıyor. iPhone 12 aksesuar ekosistemi için MagSafe geri dönen proje de denebilir.

MAGSAFE MANYETİK BAĞLANTI TEKNOLOJİSİ NEDİR?

MagSafe manyetik bağlantı teknolojisi, iPhone 12 için yeniden düzenlenen bir özelliği piyasaya sürdü: MagSafe. iPhone 12 serisinin arkasında bulunan entegre bir mıknatısı ifade eden MagSafe, üçüncü parti üreticiler ile oluşturacağı geniş aksesuar ekosistemi için olanaklar sunmaktadır.

MagSafe nedir? MagSafe manyetik bağlantı teknolojisi nedir?

MagSafe ve iPhone 12 iş birliği sayesinde iPhone 12'nin arkasına takılan, yüksek hızlarda şarj edilirken telefonu tutmanıza ve kullanmanıza izin veren yeni MagSafe şarj cihazını piyasaya sürdü. Aynı zamanda hem iPhone 12 hem de Apple Watch'u aynı anda şarj edebilen katlanabilir bir şarj cihazı olan MagSafe Duo'yu da beraberinde tanıttı. Şarj cihazları aynı zamanda iPhone için 15W güç sağlayabiliyor.

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