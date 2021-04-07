Mağrip ne demek? TDK 'ya göre mağrip nedir?

Günlük hayatımızda pek sık karşılaşmadığımız kelimelerden biri olan mağrip, Arapça dilinden Türkçe 'ye geçmiştir. Son zamanlarda sıkça araştırılan mağrip kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Mağrip ne demek? TDK 'ya göre mağrip nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda pek sık karşılaşmadığımız kelimelerden biri olan mağrip, Arapça dilinden Türkçe 'ye geçmiştir. Son zamanlarda sıkça araştırılan mağrip kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Mağrip ne demek? TDK 'ya göre mağrip nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAĞRİP NE DEMEK?

Arapça kökenli Mağrip kelimesi, tarihte, Müslüman idaresi sırasında İber Yarımadası, Malta ve Sicilya'yı da içerirdi.

Günümüzde Mağrip, dar manada Tunus, Cezayir, Fas ve Batı Sahra'yı içerir. Libya ve Moritanya'nın da bunlara eklenmesiyle "Geniş Mağrip" diye adlandırılabilecek bölge ortaya çıkar.

Afrika'nın geri kalanından Atlas Dağları ve Sahra Çölü ile ayrılan Mağrip ülkeleri, Akdeniz coğrafi ve kültürel olarak Akdeniz havzasının bir parçası sayılabilir.

Tarihçesi

Bölge Araplar tarafından fethedilmesinin ardından 8. yüzyılda merkezi bir siyasi idareye kavuştu. Muvahhidler döneminde (1159-1229) tekrar birleşen bölge ardından tekrar birleşmemek üzere parçalandı. Osmanlı idaresi, doğu Mağrip ülkeleri olan Cezayir, Tunus ve Libya üzerinde hüküm sürdü. Bu dönemde, Türk kültürü ve etnik Türkler de bölgeye yerleştiler.

19. yüzyıldan itibaren Mağrip ülkelerinin büyük bölümü Fransız idaresine girdiler. Batı Sahra ve Fas'ın bazı şehirleri ise İspanya tarafından ilhak edildi. Buna karşılık Libya, İtalya kontrolüne girdi.

20. yüzyılda Fas'taki İspanyol şehirleri Ceuta ve Mellila hariç bu bölgeler bağımsızlıklarına kavuştular. Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Moritanya, 1989'da Arap Mağrip Birliği'ni kurdular. Muammer Kaddafi tarafından bir Arap üst-devleti fikri olarak ortaya çıkan bu birlik, zamanla bir ortak pazara dönüşmeyi hedeflemektedir. Ancak üye ülkelerde, özellikle Cezayir'daki toplumsal ve iktisadi karışıklıklar bu hedefe ulaşmayı engellemektedir.[1]

Toplum ve kültür açısından mağrip;

Mağrip, Berberilerin en yoğun olarak yaşadığı ve Berberi kültürünün en yoğun şekilde görüldüğü bir bölgedir. Bölge aynı zamanda, Arap kültürünün bir alt bölgesi özelliği gösterir. Örneğin Mağrip ülkelerinin kuskusa dayanan ortak bir mutfak kültürü vardır. Buna karşın Mısır ve doğu Arap mutfakları prince dayanır. Habib Burgiba da Mağrip ülkelerini tanımlarken kuskusun ortak özellik olmasına değinir.

Ortak kültürün özellikleri Malta gibi çevre ülkelerde de hissedilir. Mesela modern Malta dili, Arapçanın Mağrip ülkelerinde konuşulan aksanından bir dildir.

Bölgedeki önemli etnik azınlıklar Yahudiler ve sömürgecilik döneminde yerleşen, Pied-noir olarak anılan Fransızlardır.

Mağrip ülkeleri

Cezayir

Libya

Moritanya

Fas

Tunus

TDK 'YA GÖRE MAĞRİP NEDİR?

Mağrip kelimesi TDK' ya göre "batı" anlamına gelmektedir.