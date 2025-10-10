Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak (4. Dönem)?

Yaz aylarında başlayan ve sonbahar boyunca devam eden Magnum çekilişi, bu yıl da rekor katılımla dikkat çekti. Dondurma çubuklarından çıkan özel şifrelerle katılım sağlanan kampanyada, her dönemde birbirinden değerli ödüller sahiplerini buldu. Artık gözler, kampanyanın son etabı olan 4. dönem çekilişine çevrildi. Kasım ayının ilk haftasında noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle asil ve yedek talihliler belirlenecek. Peki, 2025 Magnum 4. dönem çekiliş sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum'un 2025 yılı büyük çekilişi kapsamında, Porsche Taycan sahibi olma şansı yakalamak isteyen katılımcılar sonuçların açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. Dördüncü ve son dönem çekilişi, 4 Kasım 2025 Salı günü noter huzurunda, İstanbul'daki U2 Tanıtım ofisinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından asil ve yedek talihlilerin isimleri, 8 Kasım 2025 Cumartesi günü kamuoyuna açıklanacak.

Her yıl olduğu gibi, kazananların isim listesi Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki üzerinden duyurulacak. Ayrıca, asil ve yedek talihlilere, yasal prosedür gereği taahhütlü posta yoluyla da resmi bildirim yapılacak.

KAZANANLARI BEKLEYEN SÜREÇ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Büyük ödülün sahibi olduğunuzu öğrendiğinizde, süreç resmi adımlarla başlıyor. Magnum'un iş birliği yaptığı ajans, kazanan talihlilerle iletişime geçerek gerekli belgelerin temin edilmesini sağlıyor. Bu süreçte, aracın ÖTV ve KDV gibi yüksek vergi kalemleri Magnum tarafından karşılanıyor, yani kazanan bu konuda ek bir maliyet üstlenmiyor.

Ancak talihlilerin de yerine getirmesi gereken bazı yasal yükümlülükler bulunuyor. Özellikle Veraset ve İntikal Vergisi ödemesi, kazanan kişi tarafından yapılmak zorunda. Bu vergi ödendikten sonra, ruhsat ve plaka işlemleri tamamlanarak araç resmen talihliye teslim ediliyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞLERİ HAKKINDA KISA BİLGİ

Magnum'un her yaz düzenlediği çekiliş kampanyası, Türkiye genelinde yoğun ilgi görüyor. Katılımcılar, dondurma çubuklarından çıkan özel şifrelerle kampanyaya katılım sağlayarak her dönem Porsche Taycan gibi dikkat çekici ödülleri kazanma şansı elde ediyor. 2025 yılının son çekilişiyle birlikte, kampanya bir kez daha binlerce kişinin hayalini süslemeye devam ediyor.