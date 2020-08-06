Magnolia tatlı tarifi: Magnolia nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir? Muzlu ve çilekli Magnolia
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Magnolia tatlı tarifi: Magnolia nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir? Muzlu ve çilekli Magnolia

Son dönemlerin en çok beğenilen tatlılarından olan Magnolia tatlı tarifi sizlerle. Magnolia tatlısı nasıl yapılır, tarifi için gerekli malzemeler nelerdir, muzlu ve çilekli magnolia nasıl yapılır?

Magnolia tatlı tarifi: Magnolia nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir? Muzlu ve çilekli Magnolia
06.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:33

Magnolia tatlı tarifi: Magnolia nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir?

Son dönemlerin en çok beğenilen tatlılarından olan Magnolia tatlı tarifi sizlerle. Magnolia tatlısı nasıl yapılır, tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Magnolia tatlısının tadı çok beğeniliyor. Üstelik hazırlanışı da kolay olduğu için tatlı severler tarafından tercih ediliyor. Peki evde Magnolia tatlısı nasıl yapılır, tarifi nedir, malzemeler nedir?

MAGNOLİA TATLI TARİFİ

Magnolia tatlısı ortalama 6 kişiliktir. Hazırlanışı 15-20 dakika sürmektedir. Pişirme ise 25 dakika civarlarında sürüyor.

MAGNOLİA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Bisküvi ve meyve için:

1,5 (bir buçuk) paket bebek bisküvisi

Muz ve çilek

Muhallebisi için:

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 kutu süt kreması (200 mililitre)

MAGNOLİA TATLISI NASIL YAPILIR?

Magnolia tatlısı yapmak için öncelikle derin bir tencere içerisine 1 litre süt, 1 su bardağı un ve 1 su bardağı toz şeker katıyoruz. Ardından bunları güzelce karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Akabinde tencereyi ocak üzerine alıyoruz ve sonrasında koyu bir kıvam alana kadar tencereyi sürekli karıştırıyoruz ve aynı anda pişiriyoruz.

Muhallebisi piştikten sonra tencereyi ocaktan alıp 10 dakika ara ara karıştırarak ılımaya bırakıyoruz. Daha sonra muhallebinin üzerine 1 paket vanilya ve 1 kutu süt kreması ekliyoruz. Mikser veya karıştırıcı yardımıyla 3 dakika civarında çırpıyoruz.

Sonrasında çilek ve muzu istediğiniz adetlerde küp halinde kesin.

1,5 paket bebek bisküvisini rondodan geçirin.

Son olarak tatlıyı koyacağımız kupa bardaklara ilk olarak önceden rondodan geçirdiğimiz bebek bisküvilerini katın. Sonra bisküvilerin üzerine 2-3 yemek kaşığı muhallebi katın. Muhallebinin üzerine doğradığımız çilekleri yerleştiriyoruz. Çileklerin üzerine ise tekrar muhallebi koyuyoruz. Tekrar muhallebinin üstüne rododan geçirdiğimiz bisküvileri yerleştiriyoruz. Son olarak tekrardan üzerine ilk olarak muhallebi ve sonrasında meyve katıyoruz. Yani bir nevi üst üste sırayla hepsini diziyoruz. Böylelikle Magnolia tatlımız servise hazır hale gelmiş oluyor.

Son olarak Magnolia tatlılarını buzdolabına koyuyoruz ve soğutuyoruz. Soğuttuktan sonra tekrardan üzerine soğuk meyve ilave edebilirsiniz.

Magnolia tatlımız hazırdır. Afiyet olsun...

Magnolia tatlı tarifi: Magnolia nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir? Muzlu ve çilekli Magnolia

MAGNOLIA TATLI TARİFİ İÇİN ALTERNATİFLER

Bebek bisküvisi yerine petibör bisküvi de kullanabilirsiniz. Veya başka bisküvi istiyorsanız o da olabilir. Dilerseniz muhallebisi için nişasta ve yumurta sarısı da katabilirsiniz. Veya yukarıda anlattığımız gibi su-şeker-un da yeterli olmaktadır.

ÇİLEKLİ MAGNOLİA TATLISI NASIL YAPILIR?

Meyveli magnolia tatlısı yapmak için öncelikle tencereye şeker, nişasta, un, toz, vanilya ve yumurtayı katıyoruz. Ardından yavaş yavaş süt ekleyip hepsini çırpıyoruz, karıştırıyoruz. Sonrasında aygaza koyup karıştırıyoruz.

Kaynamaya başlayan ve muhallebi kıvamına gelen karışımımızın altını kapatıyoruz. Eğer topaklanma oldu ise blendardan geçiriyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Muhallebimiz soğurken bisküvileri rondoda incecik olana kadar geçiriyoruz. Muhallebimiz soğuduktan sonra içine bir paket kremamızı da ilave edip blenderla veya çırpma teli ile çırpıyoruz. İsterseniz kuplara isterseniz küçük borcama koyuyoruz, size kalmış süslüyoruz. İlk olarak bisküvi sonra çilek sonra muhallebi, sonra tekrar bisküvi çilek ve tekrar muhallebi ve en son üste bisküvi koyup üzerini süslüyoruz.

Bu şekilde hazırlamış oluyoruz.

Magnolia tatlı tarifi: Magnolia nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir? Muzlu ve çilekli Magnolia

MEYVELİ MAGNOLİA MALZEMELERİ

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

2 adet yumurta sarısı

1 paket toz vanilya

1 paket süt kreması

1 paket bebe bisküvisi yada petibör bisküvi

10-15 adet çilek

Alternatif meyveler:

Muz

Kivi

Ek olarak muz ve kivi ile de Magnolia tatlısı yapabilirsiniz. Çilek yerine muz veya kivi ilave edebilirsiniz. Veya 3 meyveyi de tatlı içerisine ekleyebilirsiniz. Tercih sizin. Afiyet olsun...

MUZLU MAGNOLİA TATLISI NASIL YAPILIR?

Tatlıyı muzlu yapmak için üst tarafta anlattığımız tarifteki çilekler yerine muz ilave ediyoruz. Dilerseniz kivi de katabilirsiniz. Başka meyveler de katabilirsiniz. Burada püf nokta meyvenin yumuşak olmasıdır. Sert meyveler katarsanız ağızda erimeyebilir. Bu da tatlının kötü olmasına yol açar.

Bu yüzden tatlının çok lezzetli olması ve beğenilmesi için muz, çilek, kivi gibi yumuşak meyveler katmaya özen gösterin.

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