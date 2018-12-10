Mağdur Çocuklar Hayata "Çim"Lerde Hazırlanıyor

RECEP BİLEK - Çocuk İzlem Merkezinde (ÇİM) ifadesi alınan, sağlık ve psikolojik destek verilen mağdur çocuklara hayata daha iyi hazırlanabilme imkanı sunuluyor.

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Adli Tıp Kurumu ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 2012 yılında yapılan protokol gereğince hayata geçirilen "Çocuk İzlem Merkezi" projesinin uygulandığı pilot iller arasında Samsun da yer alıyor.

ÇİM'lerde cumhuriyet savcısı, sosyal çalışmacı, aile görüşmecisi, adli görüşmeci, çocuk psikoloğu, çocuk psikiyatristi ve ihtiyaca göre çocuk cerrahisi dallarında uzmanlığı bulunan kişiler görev yapıyor.

Merkezlerde, mağdur çocuklara 7 gün 24 saat nöbet sistemiyle hizmet veriliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki ÇİM'de ise 2012 yılından bu yana 2 bin 66 çocuk adli boyutunda ifadeleri alındıktan sonra sağlık ve psikolojik destek gördü.

Çocukların adli işlemlerden geçirilirken tekrar travma yaşamasına sebep olan uygulamaların kaldırılmasına yönelik hizmet veren merkezlerde mağdur çocukların, sorunlarının aşılması için sağlık ve psikolojik destek verilerek hayatlarına umutla bakmaları sağlanmaya çalışılıyor.

"Amaç çocukların ikinci kez örselenmelerinin önüne geçmek"

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÇİM'lerin bu yıl itibarıyla 32 ildeki 35 merkezde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Çocukların hem muayene hem de ifade işlemlerinin bu merkezlerde yapıldığını belirten Yavuz, "İfadeler kayda alınıp tutanak haline getiriliyor. Burada amaç, çocukların adli yargılama sürecinde ikinci kez örselenmelerinin önüne geçmek. Bu, gayet güzel işleyen bir sistem. Hem çocuklar hem aileleri hem adli birimler hem sağlık personeli gayet özverili şekilde çalışıyor." diye konuştu.

Merkezlerde sadece çocukların ifadesinin alınıp muayenesinin yapılmasıyla yetinilmediğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Uzmanlarımızın yaptıkları muayene ve görüşmeler sonucunda raporlama işlemleri oluyor. Çocuğun sosyal çevresi, ailesiyle görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bunun sonucunda nasıl tedbir uygulanabilir, nasıl tedbir uygulanırsa çocuk için daha faydalı olur diye raporlarında kanaat belirtiyorlar. Biz de o kanaatlere göre değişik tedbirler uygulanmasını mahkemelerden talep ediyoruz. Bunların içinde eğitim, çocuk ve ailesinin maddi anlamda desteklenmesi, danışmanlık, işe yerleştirme, iş edindirme gibi faaliyetler var. Bunun gibi pek çok tedbir uygulamasına girişiliyor. Suçtan mağdur olan çocuk, kendi başına bırakılmıyor, hem ailesi hem kendisi destekleniyor. Devlet tüm desteğini veriyor."