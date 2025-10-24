Haberler

Ziynet Sali'den sahnede bomba sözler: Taş gibiyim, Madonna görse kıskanır

Ziynet Sali'den sahnede bomba sözler: Taş gibiyim, Madonna görse kıskanır
Ziynet Sali'den sahnede bomba sözler: Taş gibiyim, Madonna görse kıskanır
Güncelleme:
İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sahnede kendisine övgü dolu sözler sarf edip, "Madonna görse kıskanır. Büst gibiyim, taş gibiyim" dedi.

  • Ziynet Sali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.
  • Konsere klarnet virtüözü Vassilis Saleas ve buzuki sanatçısı Manolis Karantinis eşlik etti.
  • Ziynet Sali, 3D yazıcı teknolojisiyle vücut ölçülerine özel tasarlanan bir korseli kostüm giydi.
  • Ziynet Sali, sahnede 'Taş gibiyim, Madonna görse kıskanır' ifadesini kullandı.

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca enerjisi ve samimi tavırlarıyla beğeni toplayan sanatçı, repertuvarındaki sevilen şarkıları seslendirdi.

YUNAN MÜZİĞİNİN USTA İSİMLERİ DE EŞLİK ETTİ

Geceye, Yunan müziğinin usta isimleri klarnet virtüözü Vassilis Saleas ve buzuki sanatçısı Manolis Karantinis de konuk olarak eşlik etti.

ÖZEL HAZIRLANAN KORSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Sahneye iki farklı kostümle çıkan Ziynet Sali, özellikle 3D yazıcı teknolojisiyle vücut ölçülerine özel olarak tasarlanan korsesiyle dikkatleri üzerine çekti. Modern tasarımıyla göz kamaştıran kostüm, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

"TAŞ GİBİYİM, MADONNA GÖRSE KISKANIR"

Konsere esprili bir dille damga vuran Sali, sahnede kendine olan güvenini şu sözlerle dile getirdi: "Taş gibiyim! Valla bak, Madonna görse kıskanır. Büst gibiyim, taş gibiyim."

500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

bence tas gibi olan sen degilsin, üstündeki kıyafet sert bir plastikten yapilmis tahta gibi ses çikariyo sen vurdukça ! ve robot gibi kalmišsin içinde :)) üstelik Madonna 67 yasında ve 850 milyon dolar serveti olan bi kadin seni neden kıskansın ?! :)))

