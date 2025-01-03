Zeynep Tokuş'un çocukları boyunu geçti: Gören kardeşi sanıyor
Deli Yürek dizisiyle şöhretin kapılarını aralayan Zeynep Tokuş, oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı. Yılbaşını çocuklarıyla kutlayan Tokuş, oğullarının son haliyle gündeme geldi.
Miss Turkey 1998 birincisi olan ve Deli Yürek dizisi ile büyük bir şöhrete kavuşan Zeynep Tokuş, uzun yıllar önce oyunculuğu bırakıp ailesine daha fazla zaman ayırmaya başladı.
Yıllardır yoga eğitmenliği yapan Tokuş, sosyal medyadan yaptığı yoga paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
ÇOCUKLARI BOYUNU GEÇTİ
2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlenen Tokuş'un Alp, Ali ve Ayşe isimli çocukları bulunuyor. Yeni yıla eşi ve çocuklarıyla giren ünlü isim mutlu pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.
Tokuş, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Yılbaşı akşamı özeti… Nicelerine sağlıkla mutlulukla huzurla çocuklarımızın cıvıltılarıyla" notunu düştü.
Tokuş'un çocuklarının kardeşi gibi durması dikkat çekti.