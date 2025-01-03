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Zeynep Tokuş'un çocukları boyunu geçti: Gören kardeşi sanıyor

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Deli Yürek dizisiyle şöhretin kapılarını aralayan Zeynep Tokuş, oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı. Yılbaşını çocuklarıyla kutlayan Tokuş, oğullarının son haliyle gündeme geldi.

Miss Turkey 1998 birincisi olan ve Deli Yürek dizisi ile büyük bir şöhrete kavuşan Zeynep Tokuş, uzun yıllar önce oyunculuğu bırakıp ailesine daha fazla zaman ayırmaya başladı.

Zeynep Tokuş'un Çocukları Boyunu Geçti: Gören Kardeşi Sanıyor

Yıllardır yoga eğitmenliği yapan Tokuş, sosyal medyadan yaptığı yoga paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

ÇOCUKLARI BOYUNU GEÇTİ

2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlenen Tokuş'un Alp, Ali ve Ayşe isimli çocukları bulunuyor. Yeni yıla eşi ve çocuklarıyla giren ünlü isim mutlu pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Zeynep Tokuş'un Çocukları Boyunu Geçti: Gören Kardeşi Sanıyor

Tokuş, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Yılbaşı akşamı özeti… Nicelerine sağlıkla mutlulukla huzurla çocuklarımızın cıvıltılarıyla" notunu düştü.

Tokuş'un çocuklarının kardeşi gibi durması dikkat çekti.

Zeynep Tokuş'un Çocukları Boyunu Geçti: Gören Kardeşi Sanıyor

Zeynep Tokuş'un Çocukları Boyunu Geçti: Gören Kardeşi Sanıyor

Zeynep Tokuş'un çocukları boyunu geçti: Gören kardeşi sanıyor
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Acıoğlu:

O kadar makyajla tabi kardeşleri gibi durur

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