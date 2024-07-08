Üye Girişi
Haberler

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir süredir aşk yaşayan şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, yakın arkadaşlarıyla birlikte tekne tatiline çıktı. İlişkilerini bir süredir göz önünde yaşayan Bastık ile Tütüncü çifti dudak dudağa görüldü.

Şarkılarıyla son yıllarda adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık ile yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü bir süredir aşk yaşıyor. Sık sık birlikte görüntülenmelerine rağmen ilişkileriyle ilgili net açıklama yapmaktan kaçınan ünlü çift, bu sefer de tekne tatilinde kameralara yansıdı.

TEKNEDE ROMANTİK ANLAR

Gecce'de yer alan habere göre, yoğun bir konser maratonu bulunan Zeynep Bastık ilk fırsatta tatile çıktı. Tütüncü ve Bastık çifti yakın arkadaşları Bülent Şakrak, Umut Kurt, Melisa İnci, Emircan İğrek ile birlikte Cennet Koyu'nda görüntülendi. Cennet Koyu'nda teknede kameralara yansıyan ikili birbirini öpücüklere boğdu. Ünlü isimler tatilde Zeynep Bastık'ın yeni yaşını da kutlamayı ihmal etmedi.

Zeynep Bastık geçtiğimiz hafta Harbiye'de verdiği konser sonrası partide Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç ile samimi şekilde dans etmiş Serkay Tütüncü de uzaktan onları izlemişti.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Serkay Tütüncü Zeynep Bastık Magazin Haberler

Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı

Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı

 Ticaret Bakanı Bolat: Afgan çobanlar gitse tarım, hayvancılık kalmaz

Ticaret Bakanı Bolat: Afgan çobanlar gitse tarım, hayvancılık kalmaz

 Eşya taşınan yük asansörü düştü! 9'ncu kattan yere çakılan adam feci şekilde can verdi

Eşya taşınan yük asansörü düştü! 9'ncu kattan yere çakılan adam feci şekilde can verdi
500

Yorumlar (3)

murtaza candurak:

beline kuvvet aslanım

12
4
yanıtYanıtla
İhsan Küçük:

Ahlak anlayışı değişince kelimelerin anlamlarına başka mana yüklenmekte. Bu oylayın haber niteliği taşıdığı ayrı bir konu Kimseyi yargılama gibi bir düşüncem yok tavsiyem haber yapın magazin işini birileri zaten yapıyor ha dersinizki magazinde haber oda işin başka demogojisi

3
0
yanıtYanıtla
İNSAN KAYNAKLARI:

Bu haberden bena ne!

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title