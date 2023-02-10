Zeynep Bastık'tan enkaz altında şarkısını dinlemek isteyen genç kıza anlamlı yardım: Eğitim hayatında maddi olarak yanındayım

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin 99'uncu saatinde enkaz altında bulunan 15 yaşındaki Ayfer, kurtarma ekiplerinden Zeynep Bastık'ın "Gül Beyaz Gül" isimli şarkısını açmasını istedi. O anları izleyen Bastık da sosyal medya hesabından genç kızın eğitim masraflarını üstleneceğini ve en kısa zamanda yanına gideceğini belirterek "Sana ve kardeşine sarılmak için gün sayacağım" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde arama ve kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Antalya Büyükşehir İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Ayfer'i enkaz altından sağ olarak kurtardı.

ZEYNEP BASTIK'IN ŞARKISINI DİNLEMEK İSTEDİ

10 saat süren kurtarma sırasında itfaiye erleri bilincini açık tutmak için sürekli olarak genç kızla konuşarak, sorular sordu. Ayfer, Zeynep Bastık'ın "Gül beyaz gül" adlı şarkısını dinlemek istedi, dondurmayı özlediğini söyledi. Antalya Büyükşehir İtfaiye erleri, genç kıza cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletti ve konuşa konuşa enkazdan sağ salim çıkardı.

ZEYNEP BASTIK: EĞİTİM HAYATLARI BOYUNCA YANINDA OLACAĞIM

Depremin 99'uncu saatinde kurtulan Ayfer'in görüntüsünü izleyen şarkıcı Zeynep Bastık ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Genç kızın videosunu yayınlayan şarkıcı, "Ayfer'e ve kız kardeşine ulaştık. Ailesini, yakınlarını kaybettiğini öğrendik. Çok çok üzgünüm... En kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer'le O şarkı, konser ne isterse... Kız kardeşleriyle birlikte eğitim hayatları boyunca maddi manevi yanlarında olacağıma söz veriyorum. Ayfer sayende tarifsiz duygular içindeyim. Sana ve kardeşine sarılmak için gün sayacağım" dedi.