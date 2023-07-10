Zeynep Bastık, doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdi

Önceki akşam büyük bir parti organize ederek doğum gününü kutlayan Zeynep Bastık, kendisini yalnız bırakmayan arkadaşı Kerimcan Durmaz ile dudak dudağa poz verdi.

Kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Zeynep Bastık, 30. yaş gününü roman konseptli bir partiyle kutladı. Partide çılgınlar gibi dans eden Bastık, yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz ile dudak dudağa poz verdi.

TWERK YAPTI

Roman havası konseptli partide Kobra Murat sahneye çıkarken, Kerimcan Durmaz geceye damga vurdu. Durmaz önce Bastık ile dudak dudağa poz verdi, ardından da twerk olarak bilinen kalça dansını yaptı. Bastık'la samimi pozunu Instagram hesabından yayınlayan Durmaz, fotoğrafa "Aşk" notunu düştü. İkilinin pozu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Geçtiğimiz günlerde de Mabel Matiz ile 10 yıllık şarkıcı arkadaşı Gaye Su Akyol, video çekerek öpmüş ve takipçilerinin tepkisini çekmişti.

Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol