Zerrin Özer, 14 yıllık aranın ardından albüm çıkarıyor

Uzun aralıklarla çıkardığı şarkılarını sevenlerinin beğenisine sunan Zerrin Özer, 14 yıllık aranın albüm çıkarmak için stüdyoya girdi. Z kuşağına uygun bir albüm çıkarmak istediğini söyleyen Özer, "Z kuşağı ve bizim kuşak bu yaz benim şarkılarımla beraberiz" dedi

Kariyerinin 48'inci yılını kutlayan Zerrin Özer son dönemde uzun aralıklarla çıkardığı teklilerini sevenlerinin beğenisine sunuyordu. Son olarak 2009 yılında Emanet albümü çıkaran Zerrin Özer, yıllar sonra yeniden stüdyoya girdi.

"Z KUŞAĞI BU YAZ BENİM ŞARKILARIMLA BERABER"

Dinamik ve popüler müziğin trendlerini yakalayan bir albüm yaptığını söyleyen Zerrin Özer "Z kuşağı ve bizim kuşak bu yaz benim şarkılarımla beraberiz" dedi. Özer, Mustafa Arapoğlu ile yaptığı şarkıları, meslek hayatına ilk defa kendisi ile çalışarak başlayan Özgür Aras'a dinletti.

"ŞARKILAR MUHTEŞEM"

Stüdyoda çektirdiği fotoğrafı da Instagram hesabından yayınlayan Zerrin Özer, "Stüdyodayız... Sözler & besteler; Mustafa Arapoğlu, Özlem Bölükbaşı ve atom karıncam Özgür Aras. Sevgi ile her şey çiçeklenir... Mustafa'mın stüdyosunda böyle bir akşam daha. Vallahi ilk kez söylüyorum; şarkılar muhteşem ve sizi seviyorum canlarım" ifadelerini kullandı.